Industria petrolera mejora sus perspectivas para 2017

La caída de los precios del crudo, que se acentuó en el primer trimestre de 2016, representó un gran desafío para las empresas productoras de petróleo y gas en Colombia y en el mundo.



En el país, este año cerró con una caída de 10 por ciento en las inversiones en exploración y de 69 por ciento en los montos destinados para producción, con relación a las cifras registradas en 2015.



(Lea: Gremio petrolero pide que la reforma tributaria reactive inversión en el sector).



Esto quiere decir que en Colombia la caída de las inversiones en exploración y producción, fue casi tres veces mayor que el promedio mundial. De acuerdo con los resultados del Estudio de Ambiente de Inversión, realizado por la Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, en 2016 las inversiones en exploración ascendieron a 790 millones de dólares y en producción a 1.500 millones de dólares.



La baja en la inversión se vio reflejada en una menor actividad: se perforaron 150 pozos de producción, frente a 710 que se dieron en 2015; la producción bajó de 1.005.000 barriles en 2015 a 888.000 barriles promedio diario en 2016, y en materia de exploración en tierra firme se registró la actividad más baja de los últimos doce años.



No obstante, según el estudio, los recursos para exploración aumentarían en 2017, principalmente debido a que existen compromisos de inversión por 1.200 millones de dólares, muchos de ellos se vencen ese año. Buena parte del cumplimiento de estas obligaciones contractuales estaban programadas para ejecutarse entre 2015 y 2016, pero se aplazaron debido a los acuerdos implementados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, que permitieron a las empresas ajustar la ejecución de sus inversiones, salvar proyectos y afrontar la difícil situación de precios bajos que sacudió al sector en los últimos dos años. La inversión en exploración para el próximo año estará entre los 1.400 y los 1570 millones de dólares.



(Lea: Estas son las medidas que requiere la industria petrolera en Colombia para superar la crisis).



En materia de producción, la ACP estima que el presupuesto de inversión estará entre 3.070 y 3.370 millones de dólares el próximo año, que se verán reflejados en la realización de 600 a 700 pozos de desarrollo. Esta inversión estaría enfocada principalmente a detener la caída en la producción, lo que permitiría que la producción se ubique entre 890.000 y 910.000 barriles promedio diario en 2017, relativamente estable frente a la cifra registrada en 2016.



“Esta mejora en las expectativas son el resultado del trabajo conjunto realizado por la industria y el Gobierno para sacar adelante medidas que permitan aumentar la inversión en exploración y producción de hidrocarburos, y con ello incrementar los aportes de esta industria a las cuentas de la Nación y al desarrollo social y económico de las regiones”, sostuvo el presidente de la ACP.



Lloreda Mera destacó además que los estímulos otorgados por el Gobierno a la exploración Costa Afuera han logrado que la tendencia de inversión en este campo se mantenga al alza. En 2017 las empresas destinarán 650 millones de dólares en exploración petrolera marítima.



También vale la pena resaltar que como resultado de un esfuerzo de las empresas, se lograron reducir los costos de producción y transporte aproximadamente en 30 por ciento respecto al año anterior, para ubicarse en 18 dólares por barril. Por un lado, hubo una reducción de 27 por ciento en los costos de transporte, que fue posible gracias a la menor proporción de crudo transportado por carrotanque, donde también se registró una disminución de tarifas.



La renegociación de contratos de servicios y las eficiencias operacionales también facilitaron esta reducción de los costos.



(Lea: “Las reservas de petróleo en el país están en riesgo”, ACP).



El presidente de la ACP, Francisco José Lloreda Mera, destacó además que parte del optimismo de las empresas para 2017 proviene de una mejor expectativa con relación a los precios del crudo, ya que las empresas esperan que el barril de Brent se cotice entre 50 y 55 dólares en promedio para el próximo año. Las compañías operadoras también están a la expectativa de los estímulos tributarios anunciados por el Gobierno, que faciliten la inversión en particular en exploración y en recobro mejorado. Algunas de estas medidas podrían darse en la reforma tributaria que se discute en el Congreso.



No obstante, el dirigente gremial aseguró que aún con el repunte de inversiones que se calcula para 2017, el monto esperado no se acerca a lo que el país necesita: “Estudios del Gobierno Nacional han estimado que se requieren entre 7.000 y 9.000 millones de dólares de inversión anual en el sector para poder mantener la autosuficiencia petrolera en el largo plazo, con los 4.700 millones de dólares estimados para 2017 aún estamos a mitad de camino de alcanzar esa meta”, sostuvo.



PERCEPCIONES SOBRE EL AMBIENTE DE INVERSIÓN



El Estudio de Ambiente de Inversión está basado en encuestas realizadas a 28 empresas que representan el 98 por ciento de la producción y el 90 por ciento de la exploración en Colombia.



En las entrevistas realizadas se les pidió a los presidentes de las compañías que evaluaran de uno a cinco el ambiente de inversión en Colombia en varios aspectos, siendo uno la mínima calificación y cinco la máxima.



Ninguno de los diez aspectos incluidos en la encuesta tuvo una calificación superior a 4, ni por debajo de 2. Los factores con menor percepción fueron aspectos relacionados con conflictividad social, trámites ambientales y consulta previa. Además un nuevo elemento empezó a cobrar relevancia en la encuesta y es el de la estabilidad en las reglas del juego.



En las entrevistas fueron mencionados con frecuencia casos como el de la revocatoria de la licencia Serranía de Hupecol y los fallos de la Corte Constitucional que crearon confusión en torno a las reglas de juego para operar en territorio, según los encuestados. Además, hay que recordar que en 2016 entre 4.000 y 5.000 barriles de crudo promedio diario se dejaron de producir por cuenta de bloqueos, ataques a la infraestructura y decisiones judiciales.



El aspecto fiscal también fue calificado como regular y fue el factor al que mayor relevancia le dieron las compañías. Cabe recordar que en 2013 esta variable era percibida como una de las fortalezas del país.



Por otro lado las empresas evaluaron el potencial geológico del país de manera positiva, así como la estabilidad política, la oferta local de bienes y servicios, la seguridad en las operaciones (cuya percepción mejoró) y la infraestructura, aunque en este último manifestaron preocupación por las altas tarifas.



Un porcentaje mayoritario de las empresas consultadas afirmó que para que Colombia tenga un ambiente de inversión más atractivo requiere tener una estructura tributaria más competitiva, flexibilizar la administración de contratos y áreas de exploración y producción de la ANH, y propender por un entorno socioambiental que permita operar eficientemente.