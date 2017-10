Mientras los indicadores ‘levantan cabeza’, los empresarios tienen en acción a sus equipos de trabajo para hacerle el quite a la coyuntura.



(Lea: Industria manufacturera se contrajo 1% en primer semestre)

Saben que deben ‘pasar el chaparrón’ y estar listos para aprovechar las ventajas que los inversionistas han identificado en el país. El crecimiento de la clase media en Colombia y la diversidad de mercado gracias a la variedad regional, son algunas de ellas.



(Lea: Bajaron producción industrial y ventas minoristas en abril)



El pasado mes de julio, el crecimiento de la producción industrial aumentó 6,2%, el mes con mayor dinamismo de los últimos 10 años.



Y aunque este incremento es respecto a igual mes del 2016, época en la cual el país enfrentó un paro camionero que dejó consecuencias negativas para la actividad productiva nacional, los expertos dicen que hay motivos para creer que los meses por venir serán mejores, en medio de solicitudes del sector para que se tomen medidas adicionales que mejoren el panorama.



La evolución favorable del indicador del gasto de los hogares que revela mes a mes la firma Raddar es otro argumento.



Igualmente, el resultado de las exportaciones industriales que tuvieron una variación de 41,2% indica una tendencia positiva.



El Gobierno ha manifestado que el aumento de la producción industrial en Colombia sobresale como el más alto en América Latina. Esto, en comparación con Argentina (5,9%), Brasil (2,7%), Chile (2,4%) y México (2,2%).



El ahorro en costos, la optimización de procesos y la innovación han sido estrategias que adoptan las empresas para seguir adelante y fortalecerse frente a sus clientes y a sus competidores.



Algunas de las compañías han dado un compás de espera a sus inversiones, pendientes de la reactivación, otras mantienen sus proyectos y un grupo importante ha intensificado planes comerciales para sorprender y estar presentes en la mente de los consumidores.

​

En esta política ha sido crucial la presentación de nuevos productos para ocupar espacios desatendidos en los mercados o llegar a categorías en las que no estaban.



EL TRABAJO NO PARA, DICEN LOS EMPRESARIOS

1

CARLOS ENRIQUE CAVELIER, Coordinador de Sueños de Alquería:



“La economía tiene un nivel ‘sub’ que es como hablar de lo que está ‘por debajo de la piel’, como me enseñó hace muchos años Pablo Navas, actual rector de la Universidad de los Andes. Y este nivel se llama confianza.



Y como todos los elementos humanos o de la naturaleza, esta tiene ciclos. Pero los empresarios que sabemos ya de esas etapas y conocemos con mucha profundidad de lo que son capaces o no son capaces nuestras organizaciones, tenemos que ser como instituciones como el Banco de la República o como el Gobierno: unos enormes generadores de confianza.



Esto se debe reflejar en las compañías que operan en el mercado colombiano con capitalizaciones, reducción de deuda, nuevos énfasis en innovación, reingeniería y, en general, nuevas formas de hacer las cosas. O como reza el dicho en Estados Unidos “when the going gata tough, the tough get going”. No rima el juego de palabras pero es parecido a que “Cuando las situaciones se pone duras, los duros se ponen a trabajar en las situaciones”.