Inflación bajó en marzo y quedó en 0,47%, indica el Dane

Los precios de los alimentos, vivienda, vestuario y comunicaciones motivaron el descenso de la inflación para marzo y lo ubicaron en un 0,47%, según el reporte del Dane de este miércoles. De estos ítems el que más registró un descenso fue el de comunicaciones, con un 1,53%. En el mismo periodo del 2016 había sido de 2,28%.



La variación de 12 meses del IPC a febrero de 2017 se situó en 5,18%, mientras que la variación de 12 meses a marzo fue 4,69%.



El Dane indicó que la Educación con fue el ítem que menos bajó, con un 0,04%, mientras en marzo de 2016 había sido 0,03%.



(Lea: La inflación le pasó factura al índice de pobreza en 2016)



El análisis sobre los productos y servicios que demandaron los consumidores para el mes de marzo reveló que durante este periodo los alimentos tuvieron un peso clave. En este sentido, la variación sin inflación registró un menor nivel en marzo de 2017 (0,62%) comparado con el mismo mes de 2016 (0,66%).



El Dane explica esto porque en vivienda, vestuario y comunicaciones hubo una menor intensidad en la variación de los precios.



(Además: Lluvias no generan alerta, pero cafeteros toman precauciones)



En cuanto a la variación de abril de 2016 a marzo de 2017, la variación del índice fue de 4,69%. Durante este mismo periodo del año anterior fue de 7,98%.



En los últimos 12 meses los alimentos presentaron una variación de 3,65%, lo cual es 8,70 puntos porcentuales menor que lo registrado el año anterior, que fue de 12,35%.



Este descenso de los precios en los alimentos se produce en el marco de una temporada de lluvias ha ocasionado daños a lo largo de todo el país. No obstante, las siembras y los cultivos no han experimentado dificultades por cuenta de estas.

​

Portafolio.co