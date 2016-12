A tan solo un mes del final de año la inflación en el país parece haberse enmarcado en una senda a la baja, los últimos meses el dato ha sido positivo y los analistas esperan que la tendencia continúe. Según la encuesta del Banco de la República, los precios durante el undécimo mes del año se habrían incrementado en alrededor del 0,14%. Sin embargo, la encuesta que realiza el Citibank, sugiere que el aumento estaría por el orden del 0,10%.



En las cuentas del Gobierno Nacional estaba que la inflación se saliera del rango meta establecido por el Emisor, es decir entre el 2% y 4%, por eso desde antes de la mitad del año se reconoció que en el 2016 la meta no se lograría, no obstante, tanto la junta del Banco Central, como el Ejecutivo, se comprometieron a que en el 2017, esta volvería a estar bajo control.



El fenómeno de ‘El Niño’ desajustó las cuentas, y el paro camionero, que se extendió durante 46 días, agravaron las situación, al punto que la corrección en los precios, principalmente los de los alimentos, no inició en junio como se tenía estipulado, sino que se postergó hasta agosto.



La reducción en el crecimiento de los precios le ha dado al Gobierno un alivio en el sentido de que pareciera estar encaminada a retornar al rango que tiene estipulado, lo cual a la vez le a dado la posibilidad de plantear al interior del seno del Banco de la República la posibilidad de iniciar la reducción de los tipos de interés que han socavado el crecimiento económico del país, al punto, que en dos oportunidades se ha revisado a la baja la meta para este año. Primero pasó del 3% al 2,5% y posteriormente lo hizo al 2%.



Sin duda, el principal desajuste inflacionario provino de los alimentos, que llegaron a acumular un aumento hasta del 15%.



Para noviembre, la encuesta del Banco Central indica que el IPC sin alimentos podría ser del 0,18% en promedio, mientras que la que practica el Citi, sugiere que los precios, excluyendo a los productos alimenticios sería en promedio del 0,19%.



Lo cierto es que en los meses más recientes el comportamiento de la inflación ha sido uno de los grandes aliados del Gobierno al punto que tras pensar en que se podía cerrar el año cerca al 7%, hoy las cuentas indican que es posible que la inflación culmine el año en el 6% o incluso por debajo.



De hecho, esa misma encuesta del Emisor indica que el promedio de los 43 analistas consultados espera que los precios concluyan el 2016 con un crecimiento del 5,69%, en tanto que la del Citibank, arroja un aumento promedio del 5,71%.



En algo que por ahora coinciden las dos encuestas es en que al cierre del 2017 tampoco se logrará tener la inflación en el rango objetivo. Los datos indican que según el sondeo del Emisor, el IPC terminaría en el 4,15%, mientras que el de la entidad bancaria sugiere que terminaría en el 4,27%. En el 2018, las dos encuestas muestran la inflación controlada.



EL PIB NO LLEGARÍA AL 3% LOS PRÓXIMOS AÑOS



La encuesta del Citi es poco optimista de cara a lo que será el crecimiento de la economía en los próximos años. El promedio del sondeo muestra que al término de este año el PIB registraría un aumento del 2,05%, no obstante, hay analistas que lo ubican en apenas 1,7%.



El 2017 no es distinto, en promedio el crecimiento sería del 2,5%, pero algunos de los encuestados esperan que el PIB aumente en tan solo 1,5%. El 2018 sería más alentador, y en promedio se estima que suba un 3,17%.