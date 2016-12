Aunque cada año sea habla de modificar la forma en que se discute el aumento del salario mínimo en el país, lo cierto que es que la reunión de la próxima semana será igual a las anteriores. Las conversaciones iniciarán el próximo lunes 5 de diciembre convocadas por los ministerios de Trabajo y Hacienda, en la Biblioteca Luis Ángel Arango, que es lo único que cambió en esta ocasión.



(Lea: Sin empezar la negociación, concertación del salario mínimo se ve compleja).



Y aunque la ministra de trabajo, Clara López, es optimista en llegar a un acuerdo gracias a las reuniones que se han realizado desde hace un mes a nivel técnico entre el Ministerio, los gremios, las centrales obreras y las confederación de pensionados, en donde se han abordado técnicas de negociación y confianza mutua, expertos consultados por Portafolio coinciden en que las conversaciones serán muy complicadas, ya que, según ellos, en los últimos dos años hubo una pérdida real de poder adquisitivo de los trabajadores.



“El aumento del año pasado se hizo por debajo de la inflación causada, con lo cual hay un rezago en el poder adquisitivo. Este año las posiciones iniciales están muy lejanas. A esto se suma el factor de la reforma tributaria que va a impactar el ingreso de los hogares y va a generar un pedido de mayor aumento salarial por parte de las centrales, lo que dificultará el acuerdo”, comenta Daniel Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.



Y agrega que para compensar lo que ha pasado en años anteriores debería haber un aumento de 3 o 4 puntos por encima del IPC enfundado en la histórica pérdida del poder adquisitivo producto de la matriz inflacionaria y de aumento del año pasado, que fue por debajo de la inflación.



LAS POSICIONES



Los representantes de los empleados agremiados en la Confederación General de Trabajadores (CGT) llegarán a la Luis ángel Arango con la petición de un aumento 5 puntos por encima de la inflación, argumentando que con el salario mínimo solo se compra el 42 o 45 por ciento de la canasta familiar.



Por su parte, Luis Alejandro Pedraza, presidente Nacional de la CUT dijo que el aumento del salario mínimo para el 2017 debe ser del 14 %. En su opinión, esta cifra parte de que es necesario tener en cuenta la inflación, la productividad laboral y la contribución de los trabajadores al Producto Interno Bruto.



“El año pasado le quedaron debiendo al aumento 1,4 % por concepto de la productividad. El argumento del Gobierno, aceptado por los empresarios, es que la productividad tuvo un crecimiento negativo de 0,5 % en el 2015. Pero eso no es cierto: la productividad tuvo un crecimiento positivo de 0,9 %. La diferencia no es menor porque entre menos 0,5% y más 0,9% hay una diferencia de 1,4 puntos porcentuales”, señaló Pedraza.



Y aunque los empresarios aún no han dado a conocer la cifra con la que llegaran a la mesa de concertación, hace unos días el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, reconoció que estos dos últimos años han sido muy duros para los trabajadores porque han sido de alta inflación y dijo que esta es muy lesiva en términos de la capacidad adquisitiva y equidad de las personas que tienen el salario fijo durante un año completo.



Agregó que “ese es un reconocimiento que tenemos que hacer y que sea con justicia en todas esas discusiones, y es la forma como yo estoy pensando que nos debemos aproximar los empresarios a esas conversaciones y también el Gobierno”, afirmó Mac Master.



De no llegarse a un acuerdo, el Gobierno fijará, por decreto, el aumento de unos 2,5 millones de asalariados del país.



POSICIÓN DE ANIF



Para el Centro de Estudios Económicos -Anif- el incremento del salario mínimo para 2017 sería de 6,3%, en línea con la inflación proyectada para finales de este año, lo que llevaría a los actuales $ 689.450 los $732.900. Para el centro de Estudios el incremento no debería ser superior, teniendo en cuenta aspectos como el deterioro de la competitividad del sector productivo.



CRONOGRAMA DE LAS REUNIONES



El cronograma de las negociaciones continuará el martes 6 con las intervenciones de Banco de la República, el Departamento de Planeación Nacional y el Dane, en donde se realizará un análisis de la actual situación economía del país y se dará a conocer la inflación causada y las metas para el próximo año. El miércoles 7 el turno será para los trabajadores y gremios en donde presentaran sus ofertas. De ahí en adelante se realizarán las jornadas de conversaciones hasta el 15 de diciembre, día en que se vence el primer acercamiento legal para la negociación.



Nelson Doria Arcila

Economía y Negocios