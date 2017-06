Acceso al puerto de Barranquilla quedaría en el limbo esta semana

Como si fuera menor la situación que actualmente vive el canal de acceso al puerto de Barranquilla, que la semana pasada se declaró en urgencia manifiesta, este viernes quedarían en limbo las obras que buscan dragarlo de aquí a diciembre.



(Lea: El canal de acceso al puerto de Barranquilla, otra vez en urgencia)



La cuestión es la siguiente. El Instituto Nacional de Vías (Invías) abrió una licitación pública con la cual una empresa limpiaría el río Magdalena en el sector de Bocas de Ceniza, desde el acta de inicio hasta finales del 2017.



(Lea: Inició el despeje del canal de acceso al puerto de Barranquilla)



Sin embargo, Portafolio pudo establecer que la licitación –que tiene fecha de adjudicación del próximo viernes– quedaría desierta, debido a que solo tuvo un proponente formal, pero este no habría cumplido con los requerimientos del pliego de condiciones.



Se trata del Consorcio Dragados Puerta de Oro, conformado por Sergio José Torres Reátiga y la firma Interandina de Ingeniería S.A.S., cada uno con 50% de participación. El consorcio fue el único que presentó una propuesta ante el Invías, aun cuando otras empresas habían manifestado interés en realizar esta obras, que ascienden a $8.250 millones.



Estas eran Boskalis International, Panamerican Dredging & Engineering, Van Oord, Dragados Hidráulicos y Dredging International, las cuales le indicaron al instituto que no se postularon finalmente, porque el contrato les daría rentabilidades bajas, además de que no podrían cubrir los rangos de dragado con la infraestructura disponible, por mencionar algunas razones.



‘NO PRESENTÓ GARANTÍAS’



El otro consorcio era justamente Dragados Puerta de Oro, el cual (desde el acta de cierre de propuestas) “no presentó garantías de seriedad”, tal y como señala el documento del Invías. Esto significa que la firma no entregó la póliza de las obras, cuando se le requirió en este momento, ni tampoco el pasado 8 de junio, día en que tuvo la oportunidad de subsanar el problema.



Incluso, esta unión de contratistas solicitó un aplazamiento para resolver los conceptos jurídicos, que fue rechazado. No obstante, conforme a la ley, se le dieron cinco días para desvirtuar lo resuelto en el informe de evaluación, plazo que se cumple hoy. Tras esto, el Invías le responderá al consorcio este jueves, diciendo si aprueba o no los ajustes hechos, pero todo apuntaría que también serían rechazados.



FALTA DE EXPERIENCIA



Sin embargo, este no fue el único argumento de la entidad para rechazar “definitivamente” la propuesta entregada.



Sumado a lo anterior, las autoridades solicitaron –a través del pliego de condiciones– que el contratista interesado presentara contratos que garantizaran su experiencia en “dragados fluviales y/o marítimos realizados con draga tolva” (de succión en marcha), de los cuales, “mínimo uno debe acreditar esta ejecución”.



Y aunque el Consorcio Dragados Puerta de Oro sí logró argumentar que tiene capacidades residuales, organizacionales y, sobre todo, financieras, no pudo soportar la experiencia que esta licitación requería.



Para ello, la alianza señaló tres contratos suscritos en el pasado, que, según ellos, se ajustaban a los pliegos. Y, de hecho, todos tienen una particularidad y es que fueron llevados a cabo con entidades españolas: uno con el Ministerio de Fomento - Puertos del Estado y dos con la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.



No obstante, el comité evaluador del proceso determinó que ninguna de estas obras cumplía con las especificaciones, las cuales se detallaron en el pliego de condiciones.



Sebastián Londoño V.

seblon@eltiempo.com