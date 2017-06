Accidentes viales cayeron en el país luego de 10 años

La ofensiva nacional para disminuir los accidentes viales avanza a toda máquina y los resultados preliminares dejan cifras de menos muertos y lesionados entre enero y abril de este año.



(Lea: ‘Esperamos una tendencia a la baja en el número de accidentes viales’)



Sin embargo, los datos previos del 2016 revelan un panorama preocupante: un poco más de 7.000 muertos por accidentes en carreteras, de los cuales cerca del 50% fueron motociclistas y casi el 20% correspondió a peatones.



(Lea: El 57% de los municipios del país no tienen autoridades de Tránsito que controlen la seguridad vial)



El tema no termina allí: de este porcentaje de peatones fallecido, la mitad fueron atropellados por motos, “es decir que en el 60% de estos más de 7.000 muertos estuvieron involucradas las motos, lo que es bastante preocupante”, aseguró Ricardo Galindo, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).



(Lea: La accidentalidad vial en Colombia ha disminuido un 67 % en 2016)



REPUNTE EN EL 2017



Y aunque los registros del 2016 son preocupantes, la ofensiva de la ANSV está reportando resultados, lo cual se argumenta en que, de enero a abril de este año, el número de fallecidos cayó 9,3%, que en cuentas claras son 196 personas menos, frente al mismo lapso del año pasado.



De igual forma, los lesionados tuvieron una caída en este periodo, al registrar un decrecimiento de 12,5%, “lo que significa que este periodo tuvimos 1.410 casos menos”, agregó Galindo.



De esta forma, el director de la entidad destaca que “el plan de la ANSV consiste en prestar una atención integral, educación, concientización, capacitación y pericia de conductores, para lo cual contamos con $33.500 millones, los cuales están destinados para 36 convenios con alcaldías y gobernaciones. Ya firmamos 31 y en próximos días haremos los demás”.



Entre las ciudades que están próximas a rubricar su convenio están Buenaventura, Mocoa e Ibagué, con las cuales se completaría el plan local de seguridad vial, que no es más “que conocer la radiografía de lo que está pasando en este tema, identificar las causas de siniestros y los principales actores, con el fin de dictar acciones puntuales”, señaló el funcionario.



Así las cosas, destaca Galindo, “en últimos 10 años, el número de víctimas y lesionados ha venido aumentando; sin embargo, los últimos datos nos alientan a seguir, debido a que por fin disminuimos estas cifras”.