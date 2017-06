Adelantan proceso de adquisición de predios para el Metro de Bogotá 

Este jueves, la administración del Alcalde Enrique Peñalosa, expidió el Decreto 318 de 2017 con el cual se da inicio formal a la adquisición de los predios para la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá.



Para ello, la Empresa Metro de Bogotá, adelantó la compra del primer grupo de inmuebles, el cual corresponde a los requeridos para la construcción del viaducto. Estos serán 61 y tienen un costo estimado de 135.000 millones de pesos.



En agosto se recibirán las ofertas para la adquisición voluntaria con base en los nuevos avalúos comerciales y se han dispuesto dos mecanismos para realizar el proceso, por vía de enajenación voluntaria y por expropiación, la cual se aplicará si no se llega a un acuerdo con el propietario del inmueble.



Adicional a esto, la entidad menciona que en esta oportunidad no se tendrán en cuenta los avalúos catastrales y en el caso de que no se llegue a una negociación voluntaria en el plazo legal (30 días) la Empresa estará facultada para iniciar el trámite de expropiación administrativa y podrá exigir la entrega material del inmueble.



El decreto firmado por el Alcalde modificó el trazado en los últimos 14,3 kilómetros, desde la calle 1 hacia el norte, puesto que el tramo suroccidental -los 10 kilómetros que van desde el río Bogotá hasta la avenida Caracas- no sufren modificaciones en su trazado.



Los otros grupos que ha dispuesto la empresa para la adquisición son predios para la ampliación y mejoramiento del espacio público en el corredor, y el tercero que contiene los necesarios para la construcción de los edificios de acceso a las estaciones elevadas.