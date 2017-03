Demandan a la Aerocivil por cobro a usuarios en aeropuerto de Rionegro

Por una resolución expedida en agosto del año pasado por la Aeronáutica Civil, la Asociación de Transporte Aéreo en Colombia (Atac) demandó a la entidad por darle vía libre a una sobretasa que se realizaría en los aeropuertos de Medellín para cofinanciar el Túnel del Oriente, que conectaría Rionegro con el Valle de Aburrá.



En la demanda, que fue radicada a finales del mes pasado ante el Consejo de Estado, se solicita que la resolución expedida el año pasado sea anulada puesto que la entidad gubernamental no tiene la facultad de otorgar permisos para la financiación o cofinanciación de proyectos viales.



Se trata de una sobretasa que tendrían que pagar todas las personas que pasen por el aeropuerto de José María Córdova en Rionegro dispuesta de la siguiente manera: para los vuelos domésticos el cobro sería de $5.000 y para los internacionales la tarifa sería de US$1,5.



“A través, no solamente de la Atac sino de la Asociación Latinoamericana del Transporte Aéreo (Alta) hemos venido expresando la inconformidad con dicha medida. Porque finalmente lo que está haciendo la Aerocivil es crear un impuesto y eso solamente lo puede hacer el Congreso de la República mediante una ley. Es decir, dicha entidad solo tiene facultades para crear tasas y contribuciones cuando se trata de temas aeronáuticos o aeroportuarios”, explicó Gilberto Salcedo, presidente de Atac.



La resolución fue celebrada bajo el marco de un convenio con la Gobernación de Antioquia con el fin de cofinanciar el proyecto Conexión Vial Aburrá Oriente -Túnel del Oriente por un valor de $120.000 millones. Suma que se recaudaría durante seis años o hasta que se “recojan los recursos necesarios”, indica el documento de la autoridad aeronáutica.



“Resulta de vital importancia asegurar y optimizar las condiciones de conectividad del aeropuerto José María Córdova de Rionegro con el área metropolitana del Valle de Aburrá, lo que generará un notable incremento en los viajes entre ambos puntos en un 18% según estudios”, indica la resolución expedida por la Aerocivil.



Sin embargo, Salcedo argumenta que según cálculos del gremio, este cobro podría reducir la demanda de pasajeros hasta en un 10% en rutas como Bogotá–Medellín, una de las más frecuentadas en los vuelos domésticos.



Portafolio consultó a la Aerocivil sobre la demanda y esta dijo que “hasta la fecha, no tiene conocimiento del reclamo” y que, por ahora, “están a la espera de que la Gobernación de Antioquia defina desde cuándo estaría vigente la sobretasa y si serían las aerolíneas o la entidad las que hagan los cobros, mientras se espera la decisión del Consejo de Estado”.



La posición del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo



Así mismo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de una carta le manifestó su inconformidad a la Aerocivil por el nuevo cobro, puesto que afectaría al sector turístico.



“Consideramos que la resolución en estudio, en primer lugar no se expidió en uso de sus facultades reglamentarias ni funcionales de la Aerocivil y que, además, no observa preceptos del orden constitucional, y en segundo lugar su implementación perjudica al sector turístico y el aumento de la afluencia de pasajeros por vía aérea”, indica la carta de MinCIT citada por el reclamo interpuesto por la Atac.



María Camila González

marola@eltiempo.com