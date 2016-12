Aeronáutica Civil anunció este jueves que las operaciones en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá tendrá ciertas restricciones, luego de que esta semana la terminal presentara afectaciones en sus servicios por cuenta del mal clima y de distintos incidentes en sus pistas.



En este sentido, se solicitará a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) la autorización para que una de las pistas opere durante una hora más todos los días.



Además, se les pidió a los pasajeros no utilizar en lo posible el aeropuerto para hacer conexiones internacionales. Esta última, se desarrollará con la participación de las aerolíneas operadoras en territorio nacional, las cuales deberán ofrecer conexiones al extranjero por medio de otras terminales, tales como la de Rionegro o Cali.



El anuncio fue hecho por Alfredo Bocanegra, director de la entidad, quien tomó la decisión en conjunto con funcionarios del Ministerio de Transporte y de varias aerolíneas que operan en el país. “Tenemos una crisis alimentada por factores metereológicos y es probable que se extienda hasta enero”, afirmó el funcionario.



Además, la Aerocivil removerá a instructores de su planta, al encontrar en investigaciones que se vienen ejecutando, que aviones de carga provenientes de Leticia están abusando de su capacidad total, lo que generó el daño en una de las pistas.



A esto se suma que el miércoles se presentó un incidente con un avión de la aerolínea Líneas Aéreas Sudamericanas, cuando uno de sus pilotos no accedió a aterrizar en otro aeropuerto, “poniendo en riesgo la seguridad de las personas y de la operación, por lo cual se abrió también investigación contra esta empresa”.



Vale destacar que Bocanegra llamó a que las aerolíneas anuncien con anticipación a sus pasajeros la cancelación de los vuelos que presenten problemas, de modo que la operación general no se afecte por quejas de los usuarios y problemas logísticos de las mismas aerolíneas.



El directivo agregó que estas medidas se extenderían hasta que se solucione la crisis, generada por inclemencias climáticas, temas relacionados con la operación de las aerolíneas y el mal funcionamiento de una parte de las luces de las pistas de la terminal bogotana.

Archivo particular

AVIANCA ANUNCIA UN PLAN DE CONTINGENCIA



Por otra parte, las afectaciones a las operaciones aéreas de Avianca, la llevaron a ejecutar un plan de choque para evitar mayores consecuencias en los próximos días.



De acuerdo a la Aeronáutica Civil, además de los problemas climáticos (niebla densa en aproximación al Aeropuerto El Dorado de Bogotá, tormentas eléctricas, vientos cruzados y migración de aves en diversas regiones del país), la situación se ha tornado crítica al coincidir con las restricciones programadas en las pistas del complejo aeroportuario de Bogotá que están sometidas a cierres nocturnos por obras (pista norte), restricciones horarias por licencia ambiental, obras en plataforma del Terminal Puente Aéreo y cierres en posiciones de contacto.



Esta situación, sumada a las fallas recurrentes en el sistema de iluminación de los bordes de pista en los aeropuertos de Bogotá, Cali, Santa Marta y Montería, así como a los cierres programados por mantenimiento de aeropuertos como San Andrés, Barranquilla, Cali, Cúcuta, Santa Marta, Cartagena, Medellín y Pereira, “nos lleva a fijar restricciones de horario en el 80% de los aeropuertos del país”, dice el comunicado de la aerolínea.



El plan de choque tendrá como fin atender “de la mejor forma a los viajeros con reserva en vuelos nacionales e internacionales”, dice la compañía. Avianca activó un plan de contingencia que incluye el refuerzo técnico y humano en los puntos de contacto con el cliente.



En este sentido, se han incorporado a la operación los aviones de reserva y se han asignado aeronaves Airbus A330 y Boeing B787 de mayor capacidad para hacer efectivo el traslado de los viajeros a destinos de mayor demanda, cuyos vuelos de itinerario han sido cancelados o aplazados por las causas descritas.



De igual forma, la compañía y las autoridades, adelantan una reorganización de los itinerarios, con el fin de tener una programación acorde con las posibilidades de operación a los terminales restringidos.



Según el comunicado de la corporación, cumplieron con lo establecido en el reglamento Aeronáutico, brindando asistencia a los viajeros, con prioridad a los que tienen conexión o con condiciones especiales.