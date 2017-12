Aeropuertos gastan menos del 10% de su presupuesto en TIC

Mientras el turismo en todo el mundo crece a pasos agigantados y los países son cada vez más interconectados, los aeropuertos son la piedra angular de ese crecimiento y la tecnología tiene que ser parte de esa expansión.



(Lea: Inversión extranjera aterriza en aeropuertos colombianos)

Eso dice un estudio de Frost & Sullivan y Amadeus, que indica que las terminales en todo el mundo invierten solo entre el 6% y 9% de su presupuesto en tecnología, y esperan que eso aumente 5% anualmente en los próximos cinco años. “La inversión en soluciones IT está creciendo más rápido que el total de los gastos operacionales y de capital del aeropuerto”, dice el informe presentado. Al respecto, Vicky Huertas, vicepresidenta comercial de Aerolíneas para Amadeus, explicó que en el caso de las terminales de Latinoamérica y Colombia, se han hecho importantes avances. “Los aeropuertos han hecho un buen trabajo y con inversiones significativas desde el punto de vista de infraestructura física, de mejoras de las salas de espera, de recepción de pasajeros y mejora de los espacios, cosa que hay que destacar”, dijo Huertas.



(Lea: Problemas en algunos aeropuertos del mundo por fallas en sistemas informáticos)



Sin embargo, según aclaró, les queda el siguiente paso, que es el de la inversión en soluciones tecnológicas que mejoren la experiencia de los pasajeros y hagan más eficiente a dichas infraestructuras.



(Lea: Pasajeros aéreos ya no tendrán que preocuparse más por su equipaje)



“La meta debería generar una propuesta de valor a partir de la tecnología. Los expertos consultados para el informe dicen que son muy pocos los aeropuertos que tienen unos objetivos comunes en todo su ecosistema”, afirmó la directiva. Un ejemplo de ello, que cita el documento, es lo que hizo la terminal de Oslo (Noruega), en donde lograron centralizar a través de la nube un servicio en común, y, con eso, lograron reducir en un 25% los costos de operación.



“La idea es que, de manera paulatina, los aeropuertos tengan en cuenta que la inversión de tecnología tiene que ir direccionada a que los usuarios o viajeros tengan una mejor experiencia, no tanto a sus intereses propios”, destacó Huertas.



Otro de los puntos que resalta el informe es que mientras el gasto en soluciones tecnológicas puede resultar alto para el ecosistema aeroportuario, no lo es tanto si se tiene que en cuenta que éste puede incrementar y mejorar la capacidad del terminal aéreo sin necesidad de invertir dinero en infraestructura física.



“Un caso exitoso, y que vale la pena destacar, es la terminal de Londres, en donde lograron que la torre de control, sin necesidad de construir más instalaciones, se pueda controlar de manera remota a través de la tecnología y reducir los riesgos”, resaltó la ejecutiva.



Asimismo, hizo una invitación a los aeropuertos para que aprovechen el buen momento por el que atraviesan. “La tecnología per sé no ayuda, pero es el primer paso para crear valor agregado”, concluyó.