El área aprobada para construcción cayó 4,6%

Durante el primer semestre del año se aprobaron 11’016.280 metros cuadrados para diferentes proyectos de construcción en el país, frente al mismo periodo del 2016, lo que representó una caída de 4,6%.



Y aunque las obras de casas y apartamentos participaron con un porcentaje alto de la ‘torta’ (76%), el área para estos –según el Dane– disminuyó 2,7%; de hecho, restó 2 puntos porcentuales al total.



Al desglosar los permisos otorgados por las curadurías urbanas y las oficinas de planeación para la vivienda de interés social (VIS) en el periodo analizado, estos cayeron 13,1%. En contraste, los rangos medio y alto presentaron un leve incremento de 0,6% que, de todas formas, es importante, si se tiene en cuenta que los reportes anteriores no habían sido positivos.



La tendencia a la baja –incluyendo todo tipo de proyectos, no solo vivienda– se explica, especialmente, por la situación de Bogotá, que restó 4,9 puntos porcentuales al total. El departamento de Antioquia, por su parte, mostró un buen desempeño, ya que sumó 2,5 puntos a esa cifra.



Los datos de la entidad estadística confirmaron el buen momento que atraviesa el desarrollo de obras destinadas a la administración pública y el segmento social-recreativo, con aumentos de 69,7% y 78,1%, respectivamente. Le sigue el metraje para construcciones de infraestructura educativa, que creció 39,9%, y el de bodegas, en donde la variación fue de 59,8%.



En todos los casos hay obras nuevas, pero también muchas adecuaciones y renovaciones que requieren tramitar una licencia y que, en consecuencia, impulsaron la dinámica.



CONSTRUCTORES OPINAN



Según Luis Aurelio Díaz, gerente general del Grupo Oikos, en términos generales la reducción reportada por el Dane era previsible y, de hecho, sana para un mercado que necesitaba ajustes.



“El mercado se está decantando, pero al cierre del año esperamos que el dato de licencias se estabilice”, enfatizó. El directivo agregó que el alza en el segmento educativo ha sido posible gracias al programa de infraestructura impulsado por el Gobierno para este uso en el país. A esto le suman las adecuaciones y ampliaciones que, por ejemplo, en el caso del Distrito, se exigieron para renovar muchas instalaciones. “Varios de los compromisos para ello se firmaron hace cuatro años y ya deben cumplirse”, enfatizó.



Sobre el mercado de bodegas, Díaz recordó que está creciendo de manera importante. Al respecto, destacó que el Grupo forma parte de esa dinámica con una oferta de minibodegas y almacenamiento personalizado, a través de Oikos Storage, en la Autopista Norte y en Plaza Central (Salitre), que dan cuenta del potencial de este negocio”.



Para Andrés Arango, socio fundador de la constructora Urbanum, los datos de licencias confirman que la economía está ajustándose al contexto macro que es positivo para Colombia comparado con el mundo y el ‘vecindario’.



Y aunque reconoce que la microeconomía está sufriendo (consumo y tarjetas de crédito), en medio de las eventualidades, “el crédito hipotecario está bien”. Sobre las cifras de otro tipo de construcciones, Arango coincide con Díaz en que “se están viendo los resultados del programa de los colegios del Distrito y los del Ministerio de Educación para todo el país”.