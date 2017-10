Arquitectura colombiana brilló en el premio Holcim Latinoamérica

El premio LafargeHolcim en la categoría Building Better se entregó por primera vez en América Latina y la ganadora fue la obra Unidades de Vida Articulada (UVA) Orfelinato de la comuna 8 Villa Hermosa, en Medellín, que forma parte de un plan maestro que impulsa el desarrollo sostenible de la ciudad.



“Es un sueño hecho realidad que integra a la sociedad y, sobre todo, que le entrega calidad de vida a la gente”, dijo Oliver Osswald, miembro del Comité Ejecutivo de LafargeHolcim para Centro y Suramérica.

El directivo, que resaltó el valor del trabajo consolidado en el 2014 durante el acto de premiación en San José de Costa Rica, agregó cómo a través de la iniciativa se recuperaron unos tanques de acueducto para aprovecharlos como red de abastecimiento, pero con el valor agregado de prestar un servicio comunitario.



Según Mario Camargo, arquitecto de Estudio 720, firma de Cali que diseñó la propuesta ejecutada por Empresas Públicas de Medellín (EPM) y promovida por la Alcaldía de la capital de Antioquia, el reconocimiento sirve para confirmar, una vez más, la importancia de los concursos como una herramienta para hacer ciudad y, de paso, para fortalecer a las comunidades.



De hecho, el arquitecto y su socio Luis Tombé han sido defensores de este mecanismo que definen como “un recurso democrático que tiene en cuenta el aporte del proyecto, en sí, y no solo la trayectoria de una empresa, como sucedía en la mayoría de los casos”.



Sobre UVA Orfelinato –que también ganó el Lápiz de Acero y la Bienal Latinoamericana del Paisaje en Yucatán (México), ambos en el 2016, y el premio Holcim Oro para la región en el 2014, entre otros–, Camargo recordó que la iniciativa consistió en intervenir cuatro tanques de almacenamiento de agua, dos de ellos funcionando y otros dos en desuso.



Y fue todo un reto, porque tuvieron que nivelar la topografía, entre otras acciones para transformar uno de ellos de 28 metros de diámetro y 12 metros de altura, y otro de 24 metros de diámetro y 6 de altura, que dieron paso a un anfiteatro urbano y a un jardín acuático, que se articularon con los demás elementos para consolidar un proyecto integral que mejorará el panorama.



“Además, vinculamos las operaciones activas y, finalmente, creamos una cubierta que hizo las veces de una sábana integradora. Así prolongamos el espacio sobre la cubierta”, anotó el arquitecto del Colectivo 720, quien reiteró que a través de los concursos posicionados como política pública, la idea es seguir haciendo proyectos estratégicos de ciudad.



“Sin duda, es un sueño hecho realidad ver materializada la obra y, sobre todo, que sea usada por las comunidades”, enfatizó Camargo.



OTRO GALARDÓN



Otra buena noticia de los LafargeHolcim Awards 2017 Latinoamérica fue el cuarto lugar del premio Next Generation, también para Colombia.



Vale recordar que es una categoría que reconoce el trabajo de los jóvenes y que este año recibió más de 2.000 iniciativas de todo el mundo. Por eso, estar en ese grupo es un mérito que empieza a trazar el camino de los nuevos arquitectos colombianos.



El galardón para el grupo Paisajes Ocultos, integrado por Iojann Restrepo García, Alejandro Vargas y Daniel Felipe Zuluaga de la Universidad Nacional de Medellín, fue otorgado por su propuesta de torres de telecomunicaciones multipropósito, en la capital de Antioquia.



La iniciativa sugiere habilitar, no una, ni dos torres, sino muchas ya existentes, con el fin de que su impacto trascienda la función inicial. De esta manera, las antenas que las integran benefician a las comunidades con una infraestructura que se convierte en nodos multipropósito y puntos de encuentro.



Gabriel E. Flórez G.