Después de 10 meses de intervención de la pista norte del Aeropuerto Internacional El Dorado por parte de Codad, concesionario de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se entregaron 3.450 metros repavimentados a la Aeronáutica Civil.



Con estas obras, la ANI confirmó que quedó lista la repavimentación de la pista norte de la terminal aérea de Bogotá, que en los últimos días se encontraba restringida en 1.200 metros de los 3.800 metros que tiene de longitud, para los despegues y aterrizajes.



“Entregamos a la Aeronáutica Civil 3.450 metros de pista operables, para que la torre de control pueda disponer de ellos en el despegue y aterrizaje de aeronaves. Esto, sin lugar a dudas, hace mucho más segura la operación y da mayor precisión en la disponibilidad de pista, lo que redunda en beneficio para las aerolíneas y los usuarios”, explicó Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI.



De acuerdo con la entidad, en total se repavimentaron 600.000 metros cuadrados con 6 centímetros de mezcla asfáltica entre la pista de vuelo y las calles de rodaje asociadas.

La duración de la obra, que garantiza la estabilidad de las pistas, fue de 10 meses y se ejecutó en las ventanas operacionales otorgadas por la torre de control (Aerocivil) para labores de mantenimiento.



“La repavimentación, en la que se utilizaron 36.000 metros cúbicos de asfalto, fue priorizada por el concesionario dentro de las obras de su contrato, además buscó impactar lo menos posible la operación aérea durante el tiempo que se ejecutó”, precisó Andrade.



No obstante, los trabajos en la pista norte no terminan. En la actualidad, se están realizando diferentes intervenciones donde varios actores tienen incidencia: Codad, que realizó la repavimentación y está adecuando las calles de salida rápida y la construcción de una calle nueva, en las que a la fecha se tiene más del 97 % de avance; y Opain, también concesión de la ANI, que está llevando a cabo la construcción de las franjas y las resas (zonas de seguridad al extremo de la pista).



Portafolio conoció que en los primeros meses del 2017 estarían listas las obras que realiza Opain en esta pista.



Con la repavimentación de la pista se logró disminuir la longitud del umbral desplazado de la cabecera 13L, que estaba en 1.200 metros, y pasarlo 450 metros, así se ganaron más de 600 metros de pista que mejora su utilización en el aterrizaje de aviones de mayor capacidad.



“Esto se dio gracias a la priorización de las intervenciones, buscando el beneficio de la operación y sobretodo, en la temporada de vacaciones que se aproxima. Las deficiencias que tenía el pavimento existente, fueron atendidas por el concesionario, antes de empezar con la repavimentación, buscando no afectar la estructura de la pista”, puntualizó la ANI.