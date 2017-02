Así avanzan las obras del Complejo de la 100 con Séptima

El complejo América Centro de Negocios, que se desarrolla en el eje de la carrera séptima con avenida 100, de Bogotá, será terminado en septiembre del 2019, como estaba planeado desde el principio, pese a que el tiempo laboral tuvo que disminuirse de 24 a 12 horas por día.



La prohibición del trabajo nocturno se estableció por la Alcaldía Local de Usaquén desde el 19 de enero pasado, luego de que vecinos se quejaron de que el ruido que ocasionaban las obras les afectaba su sueño.



Este es el primer proyecto que se levanta en la capital de la República como Plan Parcial de Renovación Urbana, una modalidad que se aplica para que los particulares inviertan en sectores que se han quedado marginados del desarrollo. La inversión que hace la firma Aldea Proyectos se aproxima al billón y medio de pesos.

Actualmente hay unos 600 trabajadores en la obra. Hoy día el avance va en un 15% del área privada y en dos meses comenzarán las obras públicas. La torre 1 va en la planta 4 y hacia abajo, en el sótano 1 mientras excavan hacia el nivel -3. Para poder agilizar la construcción están utilizando un sistema llamado ‘up- down’, consistente en trabajar simultáneamente hacia arriba del nivel del suelo y en la parte subterránea.

Este miércoles, durante un informe de avance, el gerente de la compañía promotora, Ángel María Rodríguez Ballén, informó que el cronograma se mantendrá sin modificaciones. “Afortunadamente por un rato largo (más de un año) pudimos trabajar las 24 horas y (con la medida de la autoridad local) la afectación no fue tanta”, dijo.



Así, según él, las obras de cimentación profunda avanzaron de 60 a 70% gracias a la sofisticación de la tecnología empleada.



Ahora, con la restricción, las claves para no alterar las metas de tiempo están siendo la optimización de los procesos diurnos y el incremento de la maquinaria en un 50%.



Además, se están adecuando las máquinas con el fin de disminuir ostensiblemente el ruido y de esta manera ver si en el futuro les autorizan laborar hasta por 16 horas. Pero aún si no lo lograran, Rodríguez asegura que la cinta se cortará en la fecha prometida.



El directivo explicó que el proyecto tiene dos grandes componentes: el desarrollo inmobiliario, con dos torres de oficinas premium y una zona comercial; y la parte urbanística que busca conectar el complejo con el entorno de ciudad.



El primero tiene un avance que oscila entre el 15 y 20% y el segundo comenzará en unos dos meses, pero habrá estrategias para mitigar trancones. Cuando eso ocurra, se pasará de 600 trabajadores que hoy laboran, a 1.000 y en el punto máximo de actividad deberán llegar a 1.500 plazas.



Ambas torres contarán con helipuerto. La primera tendrá 30 plantas y la segunda, 20, para un espacio total vendible de 85.000 metros cuadrados en oficinas tipo AAA, que se contará desde el piso quinto, pues las primeras plantas tendrán vocación comercial. A ese espacio se suma un centro comercial en forma de ele entre las dos edificaciones mencionadas. Los ocho pisos de sótanos darán cabida a cerca de 4.000 puestos de parqueo de carros.



VENTAS AVANZADAS



De acuerdo con Sandra Bonilla, directora comercial de Aldea, más de dos años y medio antes de concluir obras, de 200 oficinas solo faltan 20 para comercializarse. Dos pisos de cada edificio, para un total de unos 30.000 metros cuadrados, se están reservando para tres o cuatro multinacionales que establecerían sus bases allí.



La mexicana Cinépolis tendrá un área cines con ocho salas VIP y una sala infantil. En esta última "los niños más pequeños se botarán por un deslizadero y llegarán a una piscina de pelotas", las sillas son de diseño y al tamaño, según Bonilla.



En cuanto a la parte comercial, los cerca de 120 locales no se venderán, sino que se entregarán en concesión. De hecho ya adelantan conversaciones con varias marcas importantes.



Cuando América Centro de Negocios esté en funcionamiento, albergará a unas 8.000 personas y se espera que por allí pasen diariamente alrededor de 15.000 visitantes.



ESPACIO Y VÍAS PÚBLICAS



Las obras públicas valdrán 138.000 millones de pesos (a costo del 2014) y se entregarán al Distrito como pago de la plusvalía del proyecto.



Son 5970 m2 de espacio público a nivel del piso y debajo habrá una estación y 1.500 m2 en oficinas del SITP, más un área igual de equipamiento comunal.



También tendrá una estación de TransMilenio y otra para el sistema masivo de transporte que elija el Distrito. Todo esto incluye además una red vial que mejorará la movilidad en el área.



Los árboles que se talen se reemplazarán y sembrarán jardines.