Aumenta drama en el acceso al puerto de Barranquilla

El canal de acceso al puerto de Barranquilla, uno de los puntos más importantes para la competitividad de la región, sigue presentando dificultades aun después de haberse completado dos contratos de urgencia manifiesta para obras de dragado.



La preocupación sobre este punto es latente en el sector marítimo de la costa Caribe, teniendo en cuenta que hasta hoy están sintiendo el coletazo de la caducidad al consorcio Navelana, recordado porque de él hizo parte Odebrecht, a quien se le eliminó de tajo del panorama nacional.



Por esta situación, las autoridades han tomado medidas de urgencia en el canal de acceso, entre las cuales está la tomada entre el lunes y ayer: disminuir el calado autorizado de 9 a 8,5 metros.



Y aunque esta reducción parece poca, expertos en el tema aseguran que de no tomarse decisiones rápido, la situación en este lugar afectará la competitividad del puerto a corto y mediano plazo. Alfredo Carbonell, director del gremio Asoportuaria, señaló que “la bajada del calado autorizado a 8,5 metros llevará a que el 10% de las embarcaciones que normalmente pasan por el lugar no puedan ingresar al puerto”.



Como si fuera poco, este panorama se suma a que hace cerca de un mes se declaró desierta la licitación para realizar las obras de dragado en este punto, cuya idea era hacerse de corrido hasta diciembre del 2017 y no por urgencias manifiestas.



Como consecuencia de esto, el Instituto Nacional de Vías (Invías) señaló que, con el fin de darle celeridad al proceso, se volvió a abrir pero por selección abreviada. Y si bien esto quiere decir que se realizará en menores tiempos a los de una licitación pública, aún falta poco menos de un mes para que llegue la fecha de adjudicación del mismo.



No obstante, una fuente del alto Gobierno aseguró que por ahora se continuarán haciendo las batimetrías y no se tiene pensando volver a declarar la urgencia manifiesta en el canal de acceso, con lo cual la selección abreviada seguirá su curso normal, al igual que la nueva asociación público - privada (APP), que se espera abrir en agosto próximo.