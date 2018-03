Autoridades del Llano piden decisiones respecto al puente de Chirajara

La incertidumbre y la angustia que sufren la economía del Meta representada en hoteles, restaurantes, asaderos, fincas agroturísticas y comercio en general, sigue inflándose como una burbuja que está próxima a estallar si no hay respuesta oportuna de la concesionaria Coviandes sobre el estado real de la vía al Llano en el sector de Chirajara.



Tanto la gobernadora del Meta, Marcela Amaya, como el alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa, y los gremios económicos piden a una sola voz que se termine la incertidumbre y que Coviandes diga pronto cómo intervendrá la vía para demoler el pilón de la estructura del puente que quedó en pie.



La zozobra aumenta más en el sector turístico y hotelero si se tiene en cuenta que en marzo hay un puente festivo y a finales de ese mes está la Semana Santa.



Maryluz Rojas, presidenta de la junta directiva de Cotelco, dijo que ya pasó más de un mes del desplome de la estructura y que ya se debería haber tomado una decisión. “Nos preocupa que ya llega la Semana Santa y pedimos que si Coviandes va a hacer algo debería ser en esta semana y si no entonces después de Semana Santa porque eso causaría más pérdidas económicas porque por la desinformación la gente no quiere venir al Meta” dijo.



Sin embargo, la concesionaria Coviandes no se ha pronunciado sobre la posible demolición del pilón oriental. El viernes expidió un comunicado en el que señaló que “la operación vial de la carretera Bogotá-Villavicencio es de completa normalidad, especialmente en la zona de Chirajara”.



La Gobernadora del Meta dijo que el 5 de febrero le envió un oficio al ministro de Transporte, Germán Cardona, en donde le pidió claridad sobre el estado de la vía y sus reales amenazas, pero hasta hoy no ha contestado.



“La preocupación nuestra es la afectación del turismo y por eso le pedimos ayuda. Esta semana pensamos escribirle de nuevo al Ministro para ver si nos ayuda acabar con la zozobra y la incertidumbre”, precisó la mandataria.



El alcalde William Barbosa reafirmó que con Cotelco convocaron a los ministerios de Transporte y Comercio y Turismo.



“Exigimos y le pedimos al Gobierno nacional y a Coviandes romper la incertidumbre y volver a llenar de confianza a los bogotanos para que en la mejor temporada de turismo podamos volver a tener un buen número de visitantes.



“Pedimos que se haga una caravana el 16 de marzo desde Bogotá a Villavicencio convocando a todos los promotores y agencias de turismo para demostrar que el destino sigue intacto”, sostuvo.



“LOS BOGOTANOS NO VOLVIERON MÁS POR ACÁ”



Jesús Benavides propietario del Asadero La Llanerita y presidente de la Asociación de Asaderos del Llano, que agrupa a 60 asaderos de Villavicencio, dijo que la gente que venía de Bogotá los fines de semana a la capital metense no regresó desde que se cayó el pilón de Chirajara.



“Ese turista que venía a pasear, a escuchar música llanera y a probar la mamona, lastimosamente no lo volvimos a ver”, dijo con tristeza Benavides.



Precisó que los fines de semana les tocaba tener en sus asaderos hasta 30 trabajadores y que ahora solo está ocupando unos 12 y las ventas bajaron 50%.



“El consumo de ganado ha bajado mucho. Antes comprábamos dos reses diarias, 14 reses semanales y ahora estamos consumiendo siete semanales. Las pérdidas son grandes”, dijo.



Harold Díaz Güiza, presidente del Comité Intergremial del Meta (CIM), dijo que se ha generado desconfianza e incertidumbre y que eso genera consecuencias.



“Hay que hacer que el Gobierno nacional y en su defecto el Ministerio de Transporte le exijan una respuesta inmediata a Coviandes sobre la solución de ese problema del puente de Chirajara” afirmó el dirigente gremial.



Rubén Darío Romero Castro

LLANO SIE7EDÍAS