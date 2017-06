BlackRock ya tiene casi $1 billón para financiar vías 4G

El gestor de fondos de inversiones estadounidense BlackRock anunció hace poco su llegada al país y, en su mente, ya está clara la posible inyección de capital en tres megaproyectos de vías de cuarta generación (4G).



Incluso, la compañía –considerada una de las de mayor músculo financiero en el mundo y de las más grandes en su sector– cuenta, en principio, con $825.000 millones para desarrollar estas inversiones, pero los recursos podrían ser más, los cuales llegarían en cierres financieros subsecuentes.



Luis Núñez, gerente genera del BlackRock Colombia le aseguró a Portafolio que “estamos comprometidos con Colombia y con el sector de infraestructura. Esto, a raíz del programa de Gobierno, que consideramos el mejor estructurado de la región en los últimos años, y vale destacar, ya veníamos evaluado nuestra llegada a este mercado hace unos años”.



Este interés, afirmó, se está viendo materializado también en la contratación de un ingeniero, quien está evaluando la factibilidad de los tres potenciales proyectos a los que llegarían, confirmando la idea estar presentes en varios concesionarios, aun cuando no revelaron los tres en mención.



MOMENTO CLAVE



De hecho, el momento en que la compañía norteamericana llega a Colombia da mucho que decir de la confianza inversionista en el país, teniendo en cuenta el ‘mal trago’ por el que pasó en los últimos meses, por cuenta del escándalo de Odebrecht, el cual –aseguró Núñez– no les impidió para continuar su proceso de expansión nacional, el cual está focalizado en infraestructura.



El directivo afirmó que “todas las industrias tienen desafíos y las tenemos que afrontar como tal. Estamos convencidos de que el Gobierno está comprometido con el desarrollo de las 4G, al igual que los demás actores (banca, abogados, ingenieros). Sin dudas, tendremos alguna vez ‘vientos en contra’, pero hay que seguir y los sacaremos adelante”.



INVERSIÓN COLOMBIANA



Igualmente, Núñez confirmó que “en ningún momento BlackRock paró el proceso de sacar en el fondo adelante en Colombia, a pesar del tema Odebrecht”, al punto que indicó que la confianza de firmas extranjeras de llegar a Colombia para financiar este tipo de proyectos se mantiene intacta.



Lo anterior, aun cuando todos los dineros que recaudó BlackRock Colombia fueron de origen nacional, tanto privados como públicos, y entre los que se destacan los más de $60.000 millones que aportó la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).



En su momento, Clemente del Valle, presidente de la FDN, destacó que “el ingreso de este nuevo jugador es una excelente noticia para las 4G, pues se amplían las fuentes de recursos. Esto confirma la credibilidad y confianza que hay en el programa por parte de jugadores internacionales e inversionistas”.



Además, el detalle de que solo inversionistas colombianos desembolsaron dinero en este fondo cobra mayor interés, debido a que la misma Financiera presentó hace unas semanas la nueva línea de fondeo en pesos, con la cual extranjeros pueden invertir en el país, por medio de dineros que la FDN le cambia por sus respectivas monedas. Esto –en un futuro– podría aumentar aún más las inversiones de BlackRock en las vías 4G.



Sumado a esto, el mecanismo da señales de que no solo este gestor de fondos aumentaría su ‘tajada’, sino que otras firmas similares harían lo propio, sobre todo cuando “la confianza sigue, a pesar de Odebrecht”, tal y como lo indicaron en su momento Sergio Clavijo del centro de estudio Anif y Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).



“Efectivamente, con la estrategia del Gobierno de la línea en pesos, ya está incrementando el número de jugadores que llegan al país, no solo de empresas de ingeniería, sino de inversionistas. Esto, claro está, incrementa la competencia y, por ende, da la visibilidad internacional de que en Colombia se manejan mejores prácticas”, concluyó Núñez.



Sebastián Londoño V.

seblon@eltiempo.com