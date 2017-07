Buscan vía rápida para devolver Ruta del Sol 2

La Concesionaria Ruta del Sol –que opera el tramo 2– le salió al paso a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), luego de que esta entidad le solicitara a un juez para que ordene la devolución de la vía en un plazo concreto.



En una carta enviada a Portafolio, Consol señala que si bien la cláusula inicial del contrato preveía que la reversión debía darse el martes pasado (25 de julio), este periodo “está condicionado a fuerza del mismo acuerdo el de liquidación”, razón por la cual “no hay, ni ha habido ningún impedimento por parte de la concesionaria para proceder a la reversión”.



A renglón seguido, Consol afirma que se encuentra al día con sus obligaciones, “y a la fecha depende únicamente de decisiones en cabeza de la ANI, soportadas en varias comunicaciones radicadas oportunamente y de las cuales hasta la fecha no hemos tenido ninguna manifestación ni respuesta”.



Puntualmente señalan que la entidad todavía no ha aprobado temas decisivos para completar el proceso de reversión, entre los cuales están la cesión de licencias ambientales, la intervención para la transferencia de licencias mineras, la definición de bienes a devolver y la contratación de la póliza OCP (de obra civil terminada).



Este diario consultó a la entidad, la cual reiteró que están a la espera que un magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca acepte una medida cautelar con la cual buscan que la devolución de la vía se dé en un día concreto, el cual se daría en agosto.



En su momento, Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, fue enfático en señalar que “Odebrecht es el que está llevando a cabo maniobras dilatorias, siendo la más grave la no entrega de facturas”, lo cual frena el proceso de devolución de la vía, pues no se les pueden pagar a trabajadores, proveedores u otros terceros.



Y aun cuando Andrade fue claro al decir que los otros socios del consorcio (CSS Constructores y Corficolombiana) estaban de acuerdo en que se acelerara la reversión, Consol declaró en la misiva que ha sufrido complicaciones por la falta de pago, debido –agregan– a la demora en la revisión por parte de la interventoría y la aprobación de la ANI.



“En consecuencia, el retraso en los pagos llevó a la interrupción de varios servicios (...) situación informada y de la que no se obtuvo respuesta”, indica el concesionario, que agrega que a la fecha han enviado para revisión unos $85.000 millones, “de los cuales tenemos represados más de $30.000 millones pendiente por aprobación y pago, por parte del interventor y la entidad”, agrega Consol.



NUEVO PASO PARA LA VÍA



A este rifirrafe se sumó este miércoles –por los lados–, el Instituto Nacional de Vías (Invías), entidad que publicó los prepliegos de las licitaciones para trabajar la Ruta del Sol en lo que queda del 2017, durante el 2018 y parte del 2019, año en que se prevé que vuelvan a adjudicar la asociación público - privada (APP).



Lo anterior dejaría entrever que la medida cautelar sería adoptada por el magistrado, para lo cual el Invías se adelantó y presentó los documentos, con lo cual se abren los procesos, que tardarían unos tres meses en estar listos y cuyo valor total ascenderá a $630.000 millones, entre obras e interventorías.



De hecho, una fuente del alto Gobierno le aseguró a Portafolio que los problemas de dilatación que ha generado Odebrecht –denunciados en el estrado judicial por parte de la ANI como argumento para que se apruebe la solicitud– “están en camino de solucionarse, gracias al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Procuraduría General de la Nación”.



Lo anterior, si se tiene en cuenta que el pasado martes se reunieron todos los actores interesados, en la cual se concluyó que todo apunta a que los líos se solucionen en las próximas semanas.



