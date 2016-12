Este miércoles se realizó un nuevo debate de control político a Cormagdalena con el objetivo de aclarar las inquietudes en torno al contrato de concesión que le entregó a Navelena y no ha logrado el cierre financiero para empezar su ejecución, y el enfoque de las inversiones que se ejecutan en el río Magdalena.



De acuerdo con el senador Ernesto Macías, quien citó el debate de control político, es preocupante la situación del contrato de navegabilidad que no ha logrado su cierre financiero y “el tiempo pasa sin ninguna solución”.



“Es importante iniciar el proceso de caducidad del contrato, después de tanto tiempo de incumplimiento por parte de Navelena”, manifestó Macías.



Al tiempo recordó su pregunta al director encargado de Cormagdalena, Luis Fernando Andrade, sobre la multa que se le impuso al consorcio por no cumplir con los plazos pactados en el documento contractual para dar inicio al plan que garantice la navegabilidad permanente por el río Magdalena.



Al respecto, Andrade precisó que la multa por incumplimiento fue impuesta a pesar de que todavía se está a la espera de que Navelena logre el cierre financiero con la participación de los nuevos socios que tendrían la mayoría de las acciones del consorcio y de Goldman Sachs.



Macías comentó que “la multa a Navelena asciende a los $600.000 millones, pero que aún no se ha realizado el respectivo pago. Se le debe exigir el pago inmediato de la multa al consorcio”.



En las audiencias de caducidad al contrato que ha adelantado Cormagdalena, se le dio la oportunidad a Navelena de presentar el requisito del cierre financiero hasta el próximo 23 de noviembre.



Para garantizarlo, el director encargado de la entidad exigió al asociado que le entregara la respectiva documentación de cartas de compromiso de los socios con los que ejecutaría el contrato y reemplazaría la participación mayoritaria de Odebrecht y de Goldman Sachs, que los apoyaría en la consecución de los recursos de financiación en el mercado de capitales.



RECURSOS DE REGALÍAS



En días pasados, el funcionario alertó sobre el casi medio billón de pesos que recibió la Corporación por concepto de regalías entre 1999 y 2011 y que no tiene las actas que certifiquen el cumplimiento de los objetivos de los proyectos.



Sobre el tema, Andrade aseguró que se iniciarían los respectivos procesos ante los entes de control para esclarecer el fin de este dinero y establecer la correspondiente responsabilidad a los actores relacionados en la ejecución de los proyectos.