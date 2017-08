Las ciudades del país se rajan en el transporte urbano: CAF

El desatraso del sector transporte e infraestructura en Colombia aún está lejos. En efecto, la posibilidad de llegar a los niveles de países desarrollados, sobre todo en materia de sistemas de transporte urbanos y conexiones intermodales, sigue siendo una aspiración.



Las conclusiones fueron hechas por el Observatorio de Movilidad Urbana del Banco de Desarrollo de América Latina, antes conocido como Corporación Andina de Fomento (CAF) y que mantiene el uso de esta sigla para su presentación.



En su más reciente informe, la dependencia de la entidad señala que uno de los principales problemas a los que se enfrenta Colombia es a la desactualización de su información en las ciudades, panorama similar a la de los países de América Latina.



“Esta situación es un claro ejemplo de que las políticas públicas que se emplean y ejecutan en las urbes se realizan con base en información antigua o, en algunos casos, no se toman las decisiones justamente porque no se tienen los datos presentes”, aseguró Soraya Azan, ejecutiva principal del Sector Transporte de la CAF.



Lo anterior, agrega Azan, se da en la mayoría de los países de América Latina, tanto así que el reporte a nivel regional de la entidad tiene registros que datan del 2014, los cuales son los más actualizados en sus respectivos gobiernos locales.



CASO COLOMBIANO



El caso local indica, por su parte, que la proporción de viajes al día por transporte individual y público lideran la torta en las seis principales ciudades del país, mientras que la bicicleta se usa poco.



Sin embargo, los sistemas integrados de estas urbes no han sido implementados en su totalidad, lo cual llevó a que “las ciudades aprendieran en la marcha, es decir, mientras estructuraban sus formas de movilidad, sobre todo porque en algunos casos TransMilenio fue la base de sus ejecuciones, pero las demás ciudades tienen atribuciones diferentes”, agregó Azan.



Además de lo anterior, el reporte es claro en señalar que aun cuando el número de viajes en transporte público supera al de los particulares, la infraestructura interna de las urbes para el primer nicho es de menos del 5%, mientras que para el segundo está por encima del 90%.



Igualmente, destaca la vocera de la CAF, que si bien Colombia ha venido avanzando en materia de infraestructura vial, sigue siendo un reto la interconexión modal de los mismos, al igual que la ejecución de las vías terciarias. A propósito de esto, desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), indicaron que el país ya está entrando, efectivametne, en esta fase, con el Plan Maestro de Transporte Intermodal.



Y aunque la CAF señaló que el déficit de políticas es complicado en las regiones, al igual que la recolección de datos fidedignos, aseguraron que ven “una gran oportunidad en Colombia y este es un momento clave para que el país renueve sus focos en materia de movilidad. Entre estos deben estar también priorizados la bicicleta y los ajustes en legislación de transporte local”, concluyó la vocera.



Sebastián Londoño V.

seblon@eltiempo.com