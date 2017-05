Colombia, líder de la región para APP de infraestructura

Colombia es hoy el país de América Latina y el Caribe con el entorno más favorable para las asociaciones público - privadas (APP) de infraestructura y se proyecta que lo siga siendo durante los próximo 20 años.



La afirmación fue hecha por The Economist y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su informe anual Infrascope, en el cual se indica que “el ambiente nacional está marcado por la fuerte regulación que tiene el sector”, sobre todo tras la aprobación de la ley de infraestructura en el 2012.



No obstante, no es el único aspecto en el que el sector nacional está por encima del promedio regional y también lidera en madurez y financiación, donde llega al top 5 de los mejores ambientes. Estas categorías, vale destacar, jalonaron los demás resultados, llevando a que el promedio colombiano cerrara por encima del latino en el 2017 (ver gráfico).



En este sentido, The Economist y el BID destacan que “Colombia ha desarrollado 180 APP en el periodo 1990 - 2016, cuyo valor asciende aproximadamente a US$62.200 millones”, monto en el que las obras viales han sido las de mayores inyecciones de capital, pero incluyendo también proyectos minero-energéticos.



Ambos organismos agregan que “Chile y Colombia son los referentes de infraestructura en Latinoamérica y el Caribe, debido a que tienen experiencia de más de 25 años en la materia y los respectivos marcos regulatorios”, aspecto que, a su vez, le permitió a Colombia enfrentar el fenómeno de Odebrecht “con mayor dureza y rapidez”.



Las conclusiones del Infrascope no son menores, si se tiene en cuenta que el país queda bien parado en cuanto al desempeño de la región para esta materia, lo que ha llevado –destaca el reporte– a que la inversión privada se fortaleciera en los últimos años. Esta conclusión coincide con los datos entregados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en el sentido de que, para finales del 2017, esta cifra llegaría a $7,2 billones, de los cuales, $5,5 billones se destinarían al programa de vías de cuarta generación (4G).



PUNTUACIONES REGIONALES



De igual modo, el informe señala que Chile está a la par de Colombia en cuanto el buen panorama del corto y mediano plazo en infraestructura, y a estos le siguen El Salvador, México, Guatemala y Jamaica, países que superaron los 80 puntos que medía el estudio.

En contraste, Panamá, Trinidad y Tobago y Costa Rica entregaron los resultados más bajos, con lo cual se mantienen como naciones emergentes en el tema. Por su parte, Venezuela tuvo el peor registro de los 19 países analizados, al lograr apenas 13 puntos, sobre 100 posibles.