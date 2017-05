Colombia realizará primera feria sobre energía solar

Por primera vez en Colombia se realizará Exposolar, una feria dedicada a la energía solar y que tendrá como objetivo promover el uso de este tipo de energía en el país, así como reunir a las principales empresas del sector.



(Lea: Energías renovables, la apuesta que debe hacer el país)



El evento que se llevará a cabo del 19 al 21 de mayo en el centro de convenciones Plaza Mayor, en Medellín, contará con la participación de 140 representantes de los 15 países invitados a la feria. Entre ellos Alemania, Portugal, Italia, España y Suiza.



(Lea: LG Colombia diversifica y lanza ambiciosa oferta de páneles solares)



Exposolar, que también estará abierta al público, será la segunda feria que se realiza en Latinoamérica sobre energía solar después de la de Brasil, uno de los países de la región que más usa esta fuente energética.



(Lea: Agroindustria le apuesta a la energía solar para ahorrar)



El evento, organizado por el Centro de Ciencia y Sensibilización Ambiental, tiene como fin "generar un sentido de apropiación y de sensibilización frente a lo que son las energías renovables", indicó Yepes.



Según su organizador, en Colombia "no manejamos un concepto de lo que es la energía solar fotovoltaica. La gente cree que es una energía distinta, que es débil", por lo que cambiar esa idea es una de las principales motivaciones de Exposolar.



Igualmente, el evento quiere crear conciencia sobre las problemáticas ambientales y las opciones que ofrece la energía solar fotovoltaica, que para Yepes "es la única alternativa para hacer frente y solucionar el calentamiento global y la contaminación atmosférica".



También se buscará reunir la cadena de valor de la energía fotovoltaica concentrando a proveedores, empresas y entidades de financiamiento, para que se asesoren en el tema e implementen el sistema.



Junto con esto, la feria contará con espacios académicos, en los que cerca de 22 expertos en energía solar hablarán sobre seguridad en los sistemas fotovoltaicos, construcción, sostenibilidad, así como la normativa para su uso. Adicional, habrá ponencias dirigidas a alcaldes y gobernantes en los que se contará las experiencias de municipios sostenibles con esta alternativa energética.



Actualmente, según informó Yepes, en Colombia no hay cifras sobre el uso de este tipo de energía puesto que no se ha integrado a las redes eléctricas y no hay reglamentación para incentivar su uso, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por integrar estas energías renovables como fuente de electricidad.