Confianza de banca local e internacional en programa 4G se mantiene

La banca local e internacional viene recuperando su confianza de inversión en los proyectos de cuarta generación (4G), luego de lo acontencido en los últimos meses con la multinacional Odebrecht.



Así lo indica Clemente del Valle, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), quien le confirmó a Portafolio que está por llegar un nuevo jugador mundial, que será el tercer fondo de deuda en infraestructura.



¿Cuál es el balance de la financiación del programa de 4G?



El programa 4G es el más ambicioso de la historia de Colombia y el más grande de Asociaciones Público-Privadas (APP) en carreteras de América Latina. Imagínese: se van a construir 32 proyectos e invertir $52,2 billones. Nunca en el país se había intentado algo así y, sin dudas, lo va a cambiar.



El balance en financiación es positivo: ocho proyectos han hecho cierre financiero definitivo y, de los restantes, esperamos que 10 lo hagan este año y 14 en el 2018. En la FDN estamos trabajando en la mayoría de estos.



Este respaldo monetario ha sido tanto de entidades locales como internacionales. El posicionamiento de las 4G en el mundo es muy bueno y en poco tiempo nos consolidamos como líderes en la región, en materia de financiación vía mercado de capitales.



¿Qué tanto ha afectado la confianza de financiadores internacionales el tema de Odebretch?



No podría minimizar la crisis de Odebrecht, ni ocultar la preocupación que nos ha generado. Pero debo decir que, a pesar de ello –que, en realidad, ha afectado a dos proyectos que nos son de 4G–, la banca internacional está cada vez más interesada en financiar proyectos de infraestructura en Colombia. Por conversaciones que he tenido con varios bancos foráneos, hay gran tranquilidad. Reconocen la calidad del programa y su financiación, así como la seriedad de los organismos colombianos.



Durante las recientes reuniones anuales del BID y el Banco Mundial se reconoció al país como referente de renovación regulatoria e institucional del sector infraestructura, buscando la participación privada. Los asistentes de diferentes países destacaron la magnitud del programa, la gestión y el ritmo con el que se está logrando la financiación de los proyectos. Yo diría que, sin quitarle relevancia, a Colombia se le reconoce como un país que ha manejado el tema de Odebrecht con mucha seriedad y de manera muy expedita.



¿Cuál es la percepción y confianza que tiene la banca local frente al tema?



En dos proyectos se afectó a la banca local. Aunque, al principio, hubo preocupación, hoy hay más optimismo, gracias al manejo de las instituciones colombianas para tratar de evitar que los proyectos no se afectaran.



Los bancos reconocen la agilidad del Gobierno para llegar a un acuerdo de liquidación voluntario que se está implementado, y, así, minimizar el daño, continuar con las obras y que se reconozca el pago de lo ya realizado. Estas son condiciones importantes para seguir trabajando juntos en la financiación de infraestructura.



Lo sucedido deja lecciones que traerán mejoras positivas para fortalecer, por ejemplo, gobiernos corporativos de empresas y los sistemas de solución pronta ante situaciones de esta naturaleza.



¿Qué medidas se están tomando para que, si vuelve a pasar algo así, no paguen justos por pecadores?



El Gobierno y la industria están trabajando en contar con marcos legales que nos permitan prepararnos y arreglar posibles vacíos que existan en este tipo de situaciones.



Con el fin de defender los derechos de los terceros de buena fe –en especial de los financiadores–, se incluyó un artículo en un proyecto de ley, que pretende precisar los efectos de una situación como estas en contratos de APP. Es clave que se reconozcan las inversiones ejecutadas, de acuerdo con las fórmulas de terminación y liquidación ya previstas.



En materia de financiación ¿qué iniciativas tienen desde la FDN para mantener el apetito de los inversionistas?



Nuestra prioridad es ampliar la base de financiadores. Estamos creando nuevas formas para incrementar este número y reciclar las fuentes, mediante esquemas de titularización.



Una buena noticia es que está por ingresar un nuevo jugador mundial y en el que la FDN va a aportar recursos. Estos fondos de deuda permiten que fondos de pensiones inviertan en infraestructura, y que les permite diversificar su portafolio. Seguiremos trabajando en movilizar recursos mediante financiación directa y otorgamiento de innovadores productos financieros que mejoren el perfil crediticio de los proyectos para lograr financiación de otras fuentes