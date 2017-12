Contraloría General encontró irregularidades en La Ruta del Sol 2

5 presuntos hallazgos fiscales por 19.746 millones de pesos es el resultado de la auditoría que la Contraloría General de la República realizó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sobre su gestión del año pasado.



De estos, 4.729 millones corresponderían a la evaluación efectuada al contrato de Concesión Ruta del Sol, Sector 2, donde igualmente se evidenciaron 2 presuntos hallazgos penales y con alcance disciplinario, por la posible omisión de requisitos previos para la celebración de los Otrosí 3 y 6, referentes a la vía Ocaña-Gamarra, uno de los polémicos contratos del escándalo de Odebrechet.



De otro lado la Contraloría identificó que los estudios y las obras contenidas en los Otrosíes No. 3 y 6 fueron adjudicados de manera directa y no a través de un nuevo proceso de selección pública.



Por lo tanto, a juicio de la Contraloría, era improcedente la suscripción de estos Otrosí y aun así se firmaron.



En lo concerniente a la Ruta del Sol 2 en total se establecieron 19 hallazgos, de los cuales presuntamente 2 tienen alcance penal y disciplinario, 4 incidencia fiscal y disciplinaria por un valor de $4.729,9 millones, y 12 connotación disciplinaria.



Como producto de la auditoría se estableció con ocasión de las inversiones realizadas en obras que a la fecha no han sido funcionales e ingresos no percibidos por concepto de los peajes de Cirilo y Río Grande, que ascienden a un monto de $15.016 millones, el hallazgo fiscal más importante.