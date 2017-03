Cormagdalena busca salidas ante caducidad de contrato a Navelena

La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) ordenó este jueves la caducidad del contrato al consorcio Navelena, que garantizaba la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, desde Barranquilla hasta Puerto Salgar.



Además, la Corporación le impuso una multa de $55.000 millones por incumplir con este cierre financiero, cifra que, en caso de no cancelar, se le exigirá el pago a sus aseguradoras.



Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y director (e) de Cormagdalena, aseguró que “ya se tiene un ‘plan B’ para realizar las obras de navegabilidad del río este año”.



Igualmente confirmó que fue estructurada la nueva Alianza Público - Privada (APP), y su contratación comenzaría en julio próximo, para quedar adjudicada en diciembre de este año.



Es importante recordar que este proceso de caducidad inició luego de que Navelena –integrado por las firmas Odebrecht (83%) y Valorcon (17%)– no acreditara el cierre financiero del proyecto, requisito para que comenzara su operación.



Y es que días antes de que estallara el escándalo de la multinacional brasileña (a finales del año pasado), el consorcio había logrado garantizar que el Banco Sumitomo, de Japón, le diera este respaldo; sin embargo, luego se lo retiró, cuando se supo que Odebrecht pagó sobornos para quedarse con obras en Colombia y otros países de Latinoamérica.



Tras esto, Navelena continuó en la búsqueda de dineros para garantizar el cierre financiero, logrando incluso acercamientos con la firma PowerChina, para que le cediera el contrato. Sin embargo, el consorcio no logró acreditar estos recursos, aspecto por el cual Cormagdalena ordenó la caducidad del mismo.



Plan provisional



Previendo esta decisión, el Ministerio de Transporte y la ANI anunciaron, este jueves en la mañana, que ya tienen un acuerdo con el Invías y Ecopetrol para garantizar el dragado y la profundidad del corredor fluvial, mientras se adjudica la nueva APP.



Jorge Eduardo Rojas, ministro de Transporte, confirmó que, entre el Invías y Cormagdalena, cuentan con $110.000 millones para garantizar la navegabilidad en todo el río. “Desde el Gobierno no vamos a dejar que pase una calamidad en el Puerto y se bloquee el acceso, para ello tenemos disponibles estos recursos”, agregó.



No obstante, también afirmó que, por cuenta de estos retrasos en el inicio del proyecto, las obras de encauzamiento entre La Dorada y Barrancabermeja –que buscaban alcanzar la navegabilidad en este trayecto– “se van a retrasar dos años más, pues no contamos con presupuesto para cubrir estos trabajos, ni Cormagdalena tiene cómo asumirlo”.



Por su parte, Andrade señaló que, “en este momento cuentan con $ 40.000 millones para hacer dragados” y afirmó que Navelena “ha trabajado dos años sin recibir un peso”, por lo que no hay riesgo de que se perdieran recursos del Estado.



La ANI ya tiene lista, entonces, la nueva APP, que se adjudicaría en diciembre de este año. Lo anterior, si se tiene presente que, primero, es necesario socializar la iniciativa e incluir peticiones de los usuarios del río; segundo, se deben obtener las aprobaciones del Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación y, finalmente, se debe abrir la nueva licitación.



