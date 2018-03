¿Cuáles son los obstáculos a superar para llegar al transporte multimodal?

El desarrollo del transporte multimodal en las principales ciudades de Latinoamérica se presenta como reto para las administraciones locales ante la creciente demanda de transporte y para el desarrollo de sistemas amigables con el medioambiente. Estos proyectos buscan unificar en una plataforma digital diversos medios de transporte público y privado como bicicletas, buses, metros y trenes de cercanías, entre otros. El objetivo: facilitar la movilidad de los usuarios y reducir los tiempos de trayectos, así como sus costos.



Shomik Mehndiratta, gerente del Sector de Transporte de América Latina y el Caribe del Banco Mundial (BM), asegura que hay que tener en cuenta que cada ciudad tiene sus propios obstáculos y desafíos a superar para llegar a la intermodalidad, por lo que una sola fórmula no funciona en todos los casos.



"América Latina tiene algunos desafíos técnicos, como el punto de integración de tarifas, integración de boletos", explicó Mehndiratta. Recientemente se realizó en Washington la conferencia "Transformando el Transporte 2018", organizada por el Banco Mundial y el Ross Center para Ciudades Sostenibles, en la cual se analizó la implementación de la tecnología en la movilidad y "los cambios en la forma en que se desplazan las personas y las cosas por el mundo".



"Hubo consenso sobre el potencial transformador de la innovación tecnológica para el transporte. Muchas de las soluciones ya existen y podrían ampliarse", afirmó Mehndiratta, para quien "los líderes y legisladores deben promover sistemas de transporte seguros y sostenibles, fomentar el cambio modal y alejarse del desarrollo centrado en el automóvil".



No obstante, si bien el transporte multimodal es una solución a los problemas de movilidad, la medida se presenta por sí misma como un nuevo desafío, ya que, según el experto, es necesario el consenso interestatal o intergubernamental.



"Lograr un sistema multimodal es muy difícil porque está relacionado mucho con una gobernanza metropolitana", la cual "requiere que haya transferencias (entre localidades) y haya un nivel de integración más cercano que al que hay en este momento", apuntó.



Otro punto que necesita trabajo, según Mehndiratta, es la organización de sistemas de buses, con el objetivo de erradicar "el problema de la guerra del centavo y transformarlo a un sistema más integrado y organizado". Asimismo, la inclusión de la bicicleta como un medio de movilización es otro punto clave, ya que esta representa "el modo de baja emisión de carbón" y una "ciudad donde las personas usan ciclas es una ciudad más amigable y una ciudad más saludable".



Para el gerente, el punto más álgido del proceso es desincentivar a los usuarios a utilizar el transporte privado, ya que, asegura, en las ciudades crece la población de clase alta o media y estos tienen mayores opciones de adquirir vehículos.



"No es posible crear calles suficientes para todos los coches, en las ciudades en Europa o Japón, donde el nivel de ingreso es muy alto, no hay más calles, hay menos carros, porque las personas de alto ingreso usan transporte público". Para lograr esto, además de la creación de sendas para bicicletas y para transeúntes, el experto propone "cobrar por el uso del coche, crear menos espacios para estacionarse y compartir el uso del vehículo".



Un ejemplo de la aplicación de sistema multimodal es Helsinki, en Finlandia, pionero en esta materia y en donde el Gobierno ha habilitado una aplicación móvil donde se le permite al usuario planear sus rutas de viaje y pagar una cuota mensual que se adapta según las necesidades. La perspectiva de género y el transporte sostenible en África, ocupan la nueva agenda del BM y el Ross Center para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los habitantes, recordó Mehndiratta.



