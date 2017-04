Decretan calamidad pública por emergencia en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla

La Alcaldía de Barranquilla decretó este lunes la calamidad pública por cuenta de la emergencia por la que atraviesa el canal de acceso al Puerto de la ciudad, que en las últimas semanas ha registrado un incremento del transporte de sedimento y acumulación del mismo de 7,8 metros.



Esta cantidad no se veía desde el 2002, por lo cual Jaime Pumarejo, alcalde (e) de la ciudad, firmó el decreto 340 de abril del 2017, con el cual se da vía libre para que el Gobierno Nacional contrate el dragado del canal lo más pronto posible.



"Por todas estas razones y por el hecho que el 60% de los buques que tradicionalmente entran a la ciudad y que no podrán hacerlo por el calado actual se tomó la decisión de decretar la calamidad pública por lo que eso significa de manera económica, social y ambiental para Barranquilla”, dijo el gerente de Desarrollo de Ciudad, Jaime Pumarejo.



Vale destacar que el anuncio se da momentos antes de que se conozca si Cormagdalena confirma o no la caducidad del contrato, al consorcio Navelana, para recuperar la navegabilidad del río Magdalena. Esto, por cuenta de la participación en la firma de la multinacional brasileña Odebrecht.