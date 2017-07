Demanda de pasajeros crece más rápido que la capacidad de los aeropuertos

El crecimiento acelerado del transporte aéreo de pasajeros y de carga tomó por sorpresa a los aeropuertos del país, que aunque han venido invirtiendo para aumentar su capacidad, las cifras reales superan las proyecciones.



De acuerdo con datos de la Aeronáutica Civil, con cálculos de la Asociación de Transporte Aéreo de Colombia (Atac), el aeropuerto El Dorado –que tiene el 75% de la participación del mercado aéreo nacional– el año pasado transportó 31 millones de viajeros y la proyección, según el plan maestro de la terminal, era de 29,3 millones.



Uno de los principales motivos de ese incremento, casi exponencial, es el turismo; renglón de la economía al que el sector privado y el público le están apostando.



Para Gilberto Salcedo, presidente de la Atac, ese propósito va acompañado de retos en infraestructura aérea. “Históricamente, siempre ha habido un rezago en los aeropuertos del país y con los planes del Gobierno, la meta es ponerse al día. Pero todavía quedan aristas por cubrir”, agregó el directivo.



De otro lado, María Lara, directora de Asuntos Corporativos de Latam Airlines en Colombia le explicó a Portafolio que aunque las entidades han hecho bien la tarea, en términos de destinación de los recursos y la definición de fechas, como la Aerocivil, la infraestructura aérea crece mucho más lento de lo que el mercado lo demanda.



“Colombia sufrió un ‘boom’ en términos de incremento de pasajeros y ahora, se ve que hay unos aumentos sostenidos del orden del 5%. Los tiempos para que en esa materia el país se ponga al día, no han sido suficientes”.



Un ejemplo de ello es la puesta en marcha de las luces para evitar que la baja visibilidad afecte la operación en El Dorado que, según la Aerocivil, entraría en funcionamiento el próximo 1 de agosto. No obstante, según los expertos consultados, todavía hay atrasos.



LAS INVERSIONES



Ante estas preocupaciones, la autoridad aeronáutica explicó que mientras las aerolíneas trabajan en menores tiempos para atender la creciente demanda, las mejoras técnicas que hay que llevar a cabo son de largo plazo.



Incluso, Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), le aclaró a este diario que “hay un gran plan de expansión en marcha para que el país pueda contar con la infraestructura necesaria en los próximos 10 años”, al mismo tiempo que destacó que la capacidad de El Dorado se incrementaría un 30% en los próximos seis meses.



Asimismo, el directivo resaltó que en el periodo de 2014-2018, el país ha invertido alrededor de $2,3 billones en la mejora de más de 50 aeropuertos en el país. En palabras del presidente de la Atac, esta sería una cifra récord en la historia del sector aéreo en el país. “Esa alza de pasajeros y de flota nunca antes había sido acompañado de unas inversiones tan importantes. Y esos recursos están principalmente enfocados en reducir el rezago de Colombia”, sostuvo Salcedo.



Se calcula que en 2018 se movilicen más de 52 millones de pasajeros y los indicadores apuntan a que esta cifra será mayor. Por ejemplo, en la entrada de pasajeros extranjeros, el 2016 cerró con 5 millones de personas y la proyección es que se movilicen 6 millones en el 2018.



Mientras tanto, el sector público sigue haciendo esfuerzos importantes para poder asumir esa gran demanda de pasajeros. “Hay dos proyectos muy importantes, con miras al escenario de 2025 en adelante: el nuevo aeropuerto en Bogotá y el nuevo aeropuerto en Cartagena. Ya están en proceso de estructuración. No se sabe si se alcance a adjudicar en este Gobierno, pero se dejará todo listo para que se pueda asignar en el siguiente”, concluyó Andrade.



REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO AÉREO



Como parte del plan para optimizar las operaciones en el aeropuerto El Dorado, terminal que mueve el 75% del total de los pasajeros en el país, hay una alianza entre la Aerocivil y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata), para reorganizar el espacio y optimizar las operaciones.



Según un documento, al que tuvo acceso Portafolio, el convenio tendrá un valor de 8.995 millones de pesos y contempla el entrenamiento de los controladores de tránsito aéreo, la regulación y reestructuración de procesos, entre otras acciones técnicas.



Este programa empezaría a implementarse el 15 de septiembre y finalizaría el 30 de noviembre. Con eso en marcha, la Aerocivil calcula que la terminal pasaría de 70 a 90 vuelos por hora.



María Camila González

marola@eltiempo.com