Demolerán viga del Chirajara

La firma bogotana Demoliciones El Tornado tendrá la tarea de demoler el lado que quedó en pie del puente Chirajara, en la vía Bogotá - Villavicencio.



La empresa fue contratada por Coninvial, contratista del concesionario Coviandes, poco más de tres meses después de que la pila B se desplomara, dejando nueve personas muertas.



“Coninvial contrató la demolición de la estructura, remoción, rescate y limpieza de escombros de la zona afectada por el desplome de la pila B (que daba al lado de Bogotá) del puente atirantado Chirajara, ocurrida el pasado 15 de enero, con la firma Demoliciones El Tornado. Esta empresa cuenta con experiencia de más de 13 años y personal altamente calificado para este tipo de actividades”, indicó Coviandes en un comunicado.



Según el concesionario, en el transcurso de esta semana comenzará el retiro y limpieza de los escombros producto del colapso de uno de los lados del viaducto atirantado, trabajos que –vale decir– no afectarán la movilidad en la vía al Llano, pero en próximos días se informaría si hay algún plan de contingencia.



El desplome de una de las pilas del puente Chirajara aún está en proceso de investigación en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad que iniciaría un proceso sancionatorio contra el dueño de la vía, debido a que no cumpliría con el contrato, entregando el viaducto terminado.



Tanto Coviandes como el Gobierno han reiterado que no se verán afectados recursos públicos, debido a este suceso y será el concesionario quien responda por el colapso del puente, para el cual tiene contratadas pólizas de seguro.