Más cierres financieros de vías 4G están cercanos

Lograr más cierres financieros de proyectos de cuarta generación (4G), impulsar el programa de vías terciarias, terminar de pasar la página Odebrecht y repuntar las obras civiles viales; son –a grandes rasgos– los desafíos que tiene el sector de infraestructura en el corto y mediano plazo, según explicó Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).



(Lea: Banca debería limitar financiación a proyectos de infraestructura)



Además, agregó que la llegada de Germán Cardona al Ministerio de Transporte es una gran noticia. “Vemos su nombramiento con gran complacencia y tiene mucho significado que vuelva, ya que fue el gran protagonista en la estructuración de la institucionalidad y andamiaje normativo cuando fue ministro hace unos años”.



(Lea: BlackRock ya tiene casi $1 billón para financiar vías 4G)



CIERRES Y CONSULTAS



Y es que, opina el gremio, es vital que la locomotora del sector siga empujando la economía, a través de los cierres financieros de vías 4G, “de los cuales tendremos noticias en los próximos días, y se extenderán hasta finales de este año”. Este dato lo conoció por sus constantes reuniones con las carteras de Transporte y Hacienda.



(Lea: Extranjeros, con mayor chance para financiar proyectos viales de 4G)



“Creo que la meta de 10 cierres financieros –establecida por el Gobierno– se podrá cumplir parcialmente. Para ello, trabajamos con el Ejecutivo y el sector financiero, y el Congreso, porque todo depende de que podamos darle tranquilidad a los financiadores, tras los sucesos de corrupción en el contrato de Ruta del Sol 2”, enfatizó el directivo gremial.



Sobre este último, destacó que es urgente que culmine la liquidación, pues así la banca podrá recalcular su porcentajes de financiamiento de proyectos 4G para el futuro, teniendo en cuenta que la exposición bancaria de esta vía asciende a casi $7 billones.

Además, relata que “con estos recursos se debe garantizar la totalidad de pagos a los terceros de buena fe afectados, y de no ser así, se pondría en riesgo la financiación de los otros proyectos”



De allí la celebración de la noticia de que en unas dos semanas terminaría este proceso, y con lo cual el Instituto Nacional de Vías (Invías) retomaría las tareas por obra pública.



A pesar de este contrato, “las vías 4G siguen su marcha: ya han sido adjudicados 31 proyectos, 21 de ellos ya están en etapa de construcción y 8 tienen cierres financieros definitivos por cerca de $13 billones, lo que equivale a cerca del 30% de la financiación esperada para todo el programa”.



No obstante, dijo que nunca se habría imaginado que se activaría el riesgo bancario para el sector, el cual llegó por la corrupción, y por lo cual están trabajando y siguiendo el proyecto de ley que les da tranquilidad a las banca y otros, frente a este tipo de situaciones.



En este riesgo se incluyen las consultas previas que tienen frenadas algunas obras de vías 4G, y del que también se esperaba que el Gobierno radicara un proyecto de ley para su regulación. Sobre esto, Caicedo confirmó que hay buen panorama en el Legislativo, además de que “el presidente Santos nos confirmó que está culminando el proceso de consulta a comunidades –por ser ley estatutaria–, y muy pronto el articulado llegará al Congreso ”.



VÍAS TERCIARIAS Y OBRAS



El directivo destacó también que si bien el programa avanza a toda marcha, es insuficiente tener megautopistas sino se tienen conexiones entre centros de producción y de consumo (vías terciarias). Por ello, aplaudió la aprobación del proyecto que le da $1,3 billones a las vías para el posconflicto y que pasó a sanción presidencial.



“No obstante, hay varios puntos por aclarar acá. Todos los proyectos deben contar con estudios y diseños; no podemos repetir lo del plan 2.500, cuando justamente se intervinieron las vías terciarias sin análisis previos, cosa que no funcionó. Además, el pliego tipo que se usará para este programa se tiene que cumplir rigurosamente, lo que nos servirá para aumentar la concurrencia de muchos actores en los procesos, además de su transparencia”, resaltó, e indicó que el Invías debería supervisar y hacerles interventoría a cada corredor, pero “es vital que se les haga mantenimiento”, el cual podría estar a cargo de los entes territoriales. Así, “tendrían que tener una destinación anual de recursos para ello”, dijo.



OBRAS CIVILES



Y aunque la CCI pinta un panorama alentador del sector, vale señalar que fue de las pocas que cayó en inversión de obras civiles, según el más reciente informe del Dane (ver gráfico). Sobre esto, Caicedo señaló que esperan que en los meses que restan del año se recuperen los indicadores, sobre todo porque “en puertos se está haciendo una inversión de US$400 millones anuales en promedio, y en aeropuertos se acerca a $3 billones”.



En cuanto a vías, “el indicador va a mejorar sin dudas, en razón de que vamos a tener más cierres financieros, lo que nos llevará también a que la previsión de que el sector llegue al 2% del PIB nacional en el 2018 sí sea una realidad”, concluyó.



Sebastián Londoño V.

seblon@eltiempo.com