Gobierno y privados ‘chocan’ por el desarrollo férreo del país

La resurrección de los corredores férreos en Colombia, destinados al transporte de carga y de pasajeros, tiene enfrentados al sector público y al privado.



De un lado está la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y del otro la Asociación de Ingenieros Ferroviarios de Colombia (AIFC), entre las cuales se han enviado varios oficios, conocidos por Portafolio, y que difieren “profundamente”.



Por una parte, los agremiados manifiestan que la situación actual de este modo vial es en gran parte preocupante, debido a que no ha salido a flote, al compararla con las demás.



“El Gobierno solo tiene interés en carreteras, puertos y aeropuertos, y pareciera que a los ferrocarriles no les prestara mayor atención, aun sabiendo que esta forma de transporte en beneficiosa para la economía nacional y, de hecho, para las mismas vías. No estamos en desacuerdo con los demás modos, solo creemos que es vital que los corredores vuelvan a surgir en el mapa del país”, aseguró Rafael Dueñas, ingeniero y vocero de la AIFC.



En sus argumentos se incluye, además, que el corredor La Dorada - Chiriguaná está frenado desde el 2000, aun cuando destaca que el trayecto entre Chiriguaná - Santa Marta sí está en operación.



“Es importante resaltar que este sí se encuentra en operación, lo que se explica porque es de vital importancia para las exportaciones de carbón de Colombia; no obstante, creemos que esta operación podría mejorar, si se revive el Bogotá - Sogamoso - Belencito, necesario para el transporte de carbón coquisable, y cuyas ventas al exterior podrían incluso duplicarse y llegar a 7 millones de toneladas anuales”, agregó Dueñas, quien indicó que tampoco tienen seguridad sobre qué pasará con el Ferrocarril del Pacífico.



A su turno, la ANI respondió que para este último se han invertido casi $380.000 millones, entre aportes de la concesión y de transacciones, mientras que la cifra para el caso de Chiriguaná hacia el sur, la Nación invirtió casi $135.000 millones entre el 2008 y el 2013.



“Por último, (para este caso) la ANI suscribió el contrato de obra No. 3013 por un valor de $153.406 millones, con una duración contada de 14 meses a partir de la fecha de inicio que sucedió el 15 de junio del 2017”.



Y, añadió, que en cuanto al transporte de carga, el corredor del Pacífico ha movilizado 1’635.980 toneladas desde el 2003, aun cuando los volúmenes han ido decayendo, pues mientras en el 2015 se transportaron 233.6534 toneladas, la cifra del 2016 apenas llegó a 26.100.



“Finalmente, se espera que para el primer semestre del 2018 se inicie la operación de movilización de carga de los corredores férreos Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná”.



RESPUESTAS INCONCLUSAS



No obstante, los ingenieros manifestaron que, para este ferrocarril, es inaceptable que no haya cifras de los aportes hechos por Ferrovías, a la par que no comparten los datos de pasajeros movilizados.



“Por cuanto no existen trenes para este servicio, presumimos que dichas cifras fueron tomadas de la operación del tren turístico”, situación similar con el de Dorada - Chiriguaná, para el cual “también controvertimos los datos, pues no existe cobertura de trenes para pasajeros”.



A partir de esto, Dueñas concluyó que seguirán insistiendo por respuestas, sobre todo porque conocieron que hay varias “asociaciones público - privadas (APP) en las oficinas de la ANI, que perfectamente podrían revivir los corredores de Dorada - Neiva o Facatativá - Dorada, y por ende buena parte del transporte férreo, que sin dudas es más barato y oportuno para las necesidades del país”.