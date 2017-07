Deterioro y huecos se están ‘comiendo’ la Ruta del Sol 2

Siete meses después de que se conociera que Odebrecht pagó sobornos para ganar la contratación de varios proyectos de obra en Colombia y la región, algunos tramos de la Ruta del Sol 2 siguen frenados y apenas en agosto se destrabaría la continuidad del megaproyecto.



De hecho, el consorcio tendría que devolver este viernes el corredor, con el fin de que el Instituto Nacional de Vías (Invías) abra las cinco licitaciones que tiene listas para la continuidad de trabajos; sin embargo, esta fecha no se cumpliría, debido a las maniobras dilatorias de la multinacional brasileña.



DILATACIÓN DE ODEBRECHT



“Odebrecht ha realizado maniobras dilatorias en la devolución de la Ruta del Sol 2, siendo la más grave el hecho que en la ANI todavía estamos esperando las facturas pendientes a proveedores, las cuales no hemos podido pagar”, le aseguró a Portafolio Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura.



No es menor el monto que aún le adeudan a terceros del corredor: la cifra asciende a unos $50.000 millones y hasta que no se les cancelen, el proceso de reversión no puede culminar, lo que significa que el Invías no está facultado para retomar los trabajos.



Como si fuera poco, esta situación también ha llevado a que se presenten “baches, abultamientos y piel de cocodrilo, los cuales generan riesgos para los usuarios de la vía (...). La mayor afectación se puede observar en los tramos 1, 2 y 3”, según un informe de la Supertransporte.



A renglón seguido, la Súper advirtió que “la demora en la toma de decisiones de fondo para definir la posesión material de este corredor afecta de manera grave la operación, mantenimiento y desarrollo de obras por ejecutar, permitiendo el deterioro progresivo de las obras ya ejecutadas”.



De hecho, estos motivos llevaron, en parte, a que el presidente de la ANI le pidiera al magistrado Luis Manuel Lasso (de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca) que dicte una medida cautelar en la que le ordene a la concesión que acelere el proceso de reversión.



Y aunque Episol y CSS Constructores – las otras dos firmas del consorcio– le indicaron a Lasso y a la ANI que están dispuestos a acelerar en lo posible, todos los involucrados acusan a Odebrecht de ser el culpable de que el proceso siga trabado en los juzgados. “Esperamos que esta semana ya estemos recibiendo las facturas pendientes, de modo que en agosto, por orden del juez, se concrete la reversión y el Invías puede proceder a abrir las licitaciones pendientes”, agregó Andrade.



Así y previendo que la medida se tome a favor del Gobierno, se espera que en noviembre queden listos los contratos del Invías que irán hasta el 2019, año en que comenzaría a operar la nueva APP que sería adjudicada en el segundo semestre del 2018.