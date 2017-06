Dinero del BID para llevar energía a zonas no interconectadas

Un crédito por US$400 millones le desembolsará en los próximos meses el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al Gobierno Nacional para implementar y fortalecer programas en generación de energía de fuentes no convencionales.



Un documento del citado organismo multilateral, al que tuvo acceso Portafolio, resalta tres objetivos.



(Lea: BID aprobó préstamo por US$ 450 millones para Colombia)



El primero es “incrementar la oferta de energía eléctrica promoviendo la diversificación y participación de las Fuentes No Convecionales de Energías Renovables (Fncer) en el Sistema Interconectado Nacional (SIN)”. A renglón seguido, indica el segundo: “Fortalecer el Mercado de Energía Mayorista (MEM) con medidas que garanticen la oferta de gas natural, administren la demanda y focalicen los subsidios”.



(Lea: Colombia uno de los países con menor inversión en energías renovables)



Y el tercero, “promover el acceso a la energía en las Zonas No Interconectadas (ZNI) a través del Fncer”.



Las entidades que se encargarían de ejecutar los recursos son los ministerios de Hacienda y Minas y Energía, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme).



Precisamente, en el Congreso de Andesco (el gremio de las empresas de servicios públicos domiciliarios), que se realiza en Cartagena, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, destacó que el 70% de la canasta energética del país está conformada por hidroeléctricas, gracias al aprovechamiento de los recursos naturales que tiene, y por eso es necesario complementarlos con las energías renovables, lo que permitirá un mercado mayorista más competitivo.



“Continuamos trabajando en la diversificación de nuestra matriz con la incorporación de las energías renovables, es decir energía de fuentes que no contribuyan con la emisión de gases de efecto invernadero, precursores del cambio climático”, dijo Arce Zapata.



El jefe de la cartera minero-energética reiteró la importancia y los alcances de la regulación para el desarrollo de las fuentes no convencionales, a través de una legislación que incluye la Ley 1715 del 2014, de beneficios tributarios y arancelarios para esta clase de generación.



Así mismo, el Ministro habló sobre los beneficios de la Ley 1819 del 2016, que contempla la reducción del impuesto sobre la renta con el 50% del valor de la inversión realizada en investigación y desarrollo en el ámbito de la producción y utilización de energía a partir de estas fuentes.



alfsua@eltiempo.com