Durante el tercer trimestre del año, la financiación de vivienda nueva en Colombia se incrementó 10,1 por ciento frente al mismo trimestre del 2015, cuando la variación fue -8,0 por ciento, según el Dane.



Sin embargo, del informe de la entidad estadística sorprendió la disminución de 9,6 por ciento del crédito destinado a los constructores, que el año pasado había reportado un aumento de 16,9 por ciento.



¿Qué pasó? Para Rafael Marín, presidente de la constructora Marval, la situación es muy fácil de interpretar: “La demanda está cayendo y ahora los desarrolladores de vivienda somos más cautelosos”.



Según el directivo, “estamos pensando más en la forma en que nos endeudamos a la hora de tomar una decisión de inversión. A esto hay que sumarle que las tasas de interés y la inflación son muy altas y, de paso, el país está en un momento de expectativa que nos obliga a ser más cuidadosos”.



En la misma línea está Juan Sebastián Pardo, presidente de la entidad financiadora de vivienda Credifamilia. “Sin que esto implique mayores riesgos para el mercado, es un hecho que la actividad se ha desacelerado y esto incluye los préstamos para vivienda en menor proporción y un poco más en lo relacionado con los constructores”, enfatizó.



Pardo aclaró que aunque la entidad a su cargo no les otorga créditos a los segundos, el contacto con el mercado le permite afirmar que el impacto se ha presentado, en mayor medida, en los rangos medio y alto.



BAJÓ EL RITMO



A esto, analistas le suman que hay proyectos en marcha que no se están reemplazando con nuevos desarrollos. Así, la solicitud de créditos han bajado y, con esos, la velocidad de las ventas.



Para Pardo, algunas se están demorando más en lograr el punto de equilibrio, que es cuando comienzan la construcción y se demanda recursos provenientes de crédito al constructor. Ahí, precisamente estaría el impacto al que hacen referencia los datos del Dane que, de todas formas, en materia de vivienda social han mantenido la estabilidad.



Así lo advierte la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, quien expresó su satisfacción por el buen desempeño en el caso concreto de la financiación de vivienda nueva, especialmente la de interés social.



En materia de desembolsos, la funcionaria recordó que el número de créditos desembolsados en el tercer trimestre del 2016 para adquirir este tipo de oferta llegó a 15.084, lo que representó un aumento de 53,5 por ciento respecto al mismo periodo del 2015.



‘MI CASA YA’ IMPULSÓ LOS DESEMBOLSOS



Para la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, el programa ‘Mi casa ya’ en sus diferentes modalidades está cumpliendo con su objetivo de impulsar la economía. Así lo demuestran las cifras de desembolsos que, además, crecieron no solo en el tercer trimestre, sino en el acumulado de los primeros nueve meses del año, con un alza de 47 por ciento, mientras que en los doce meses a septiembre aumentaron 38,6 por ciento.



En Twitter: GabrielFlorezG