El municipio de Gramalote es una realidad y late más fuerte

Gramalote es una realidad y cada día late más fuerte. Así lo aseguran las más de 900 personas que ya habitan allí en casas blancas adaptadas al cambio climático, con un clima muy agradable, un gran parque principal, más de 40 negocios, un centro administrativo moderno y una arquitectura de ensueño.



Quienes han tenido la oportunidad de visitarlo, considerado el primer municipio del siglo XXI y ejemplo de reasentamiento para el mundo, no dejan de sorprenderse por el concepto y la calidad con la que está construido.



No en vano el Banco Mundial exaltó el reasentamiento de Gramalote como una experiencia exitosa que evidencia las bondades del tipo de gestión y de ejecución del Fondo Adaptación, y se constituye en un modelo de desarrollo integral replicable por su carácter innovador, participativo y sostenible.



“El reasentamiento de Gramalote no es solo un proyecto orientado a la reducción de riesgo, se trata del restablecimiento de un territorio social y político integral, además de la reconstrucción de redes de capital social y cultural”, concluye la evaluación que realizó el Banco Mundial. Por eso resulta inexplicable que haya quienes se empeñen en difamar el nuevo casco urbano y a través de “noticias falsas” quieran generar un ambiente poco propicio para el desarrollo de este municipio.



Gramalote no es la construcción de unas cuantas casas, ni de una urbanización, ni siquiera de un barrio. Gramalote es la construcción de un municipio desde cero, incluso desde la escogencia del lote hecha de manera participativa y con criterios técnicos que evaluaron componentes de riesgo. Es un nuevo municipio donde se debieron abrir caminos para el transporte de los materiales, donde se debió crear toda la infraestructura necesaria para llevar los servicios públicos adecuados y de calidad.



¿Cuánto se tardan construyendo un edificio? Dos y hasta tres años, con la ventaja de que las redes de los servicios públicos están a la mano, los terrenos están casi listos y la llevada de materiales es sencilla.



¿Por qué entonces nos desgarramos las vestiduras con Gramalote que, desde el momento en el que se definió el lote, lleva solo tres años de construcción y un avance superior al 80%?



Ya hay totalmente terminadas 542 viviendas, de las cuales se han entregado 330 y las otras están en preparación de entrega. El compromiso del constructor es llegar a 700 antes de finalizar este año. También está completamente finalizada la plaza de mercado, el parque principal, el centro administrativo municipal, el acueducto y alcantarillado, la vía de acceso al municipio de 8,8 kilómetros y las vías de acceso a los barrios. Y para julio del próximo año también ya se habrá entregado el nuevo colegio, el hospital y la estación de policía.



Por eso y por muchas cosas más es que se puede asegurar que Gramalote ya es una realidad y una promesa cumplida porque antes de finalizar el Gobierno del presidente, Juan Manuel Santos, tendrá todo con lo que él se comprometió.



Iván Mustafá Durán

​Gerente Fondo Adaptación