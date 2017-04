El nuevo contrato del túnel de La Línea sería adjudicado el 13 de junio

El contrato para terminar el 12% restante del túnel de la Línea, liquidado hace cinco meses por el Instituto Nacional de Vías (Invías), sería adjudicado el próximo 13 de junio.



Así lo confirmó a Portafolio el director del Invías, Carlos García, quien agregó que los pliegos definitivos serán publicados este lunes, una hora después de que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) apruebe el financiamiento restante.



(Qué viene para el Túnel de la Línea, tras la liquidación del contrato con Carlos Collins?).



Este organismo estudiará la aprobación de $144.000 millones, correspondientes a vigencias futuras del 2018 del Invías, recursos con los que completará los $249.000 millones que se necesitan para terminar las obras en el túnel que comunica a Cajamarca (Tolima) con Calarcá (Quindío).



El directivo también afirmó que los pliegos definitivos para las obras no tienen modificaciones frente a los prepliegos, con lo cual el 27 de abril se haría la audiencia de riesgos del contrato y el 9 de mayo cerraría el proceso, para finalmente adjudicarse la segunda semana de junio próximo.



“Necesitamos terminar el contrato que fracasó, con lo cual esperamos una alta participación de las empresas interesadas en el mismo, claramente con la excepción de Odebrecht y de las firmas pertenecientes a la Unión Temporal Segundo Centenario”, agregó García.



Así las cosas, el contratista que se haga con esta licitación tendrá a su cargo casi $250.000 millones, que serán repartidos así: $62.000 para fallas geológicas; $21.000 para túneles cortos; $50.000 para viaductos restantes; $56.000 al revestimiento del túnel; $24.000, a pavimentación; y $36.000, para obras a cielo abierto (cifras en millones).



(Ocho firmas interesadas en terminar Túnel de La Línea).



Concretamente, se hará el tratamiento de fallas geológicas de 1 kilómetro del trayecto; se construirán cuatro puentes en el departamento del Tolima y cinco en el del Quindío (de un total de 24), además de cuatro túneles que siguen pendientes en territorio tolimense.



Sumado a lo anterior, serán revestidos 2,8 kilómetros de túnel; 5,5 kilómetros serán pavimentados y, finalmente, se desarrollarán 1,5 kilómetros de obras a cielo abierto.



“Actualmente, estamos desarrollando obras de mantenimiento y contamos con otros tres contratos indispensables que no estaban en el original del contratista Collins: el intercambiador de Versalles, la terminación del túnel piloto y el funcionamiento de los equipos electromécanicos”, dijo el director del Invías.



El primero, ya tiene un avance sustancial; el segundo ya está listo; y, el tercero, será contratado una vez culmine el 12% restante de las obras del túnel.



HERENCIA DE ODEBRECHT



Como si fuera poco lo anterior, el Invías también tendrá a su cargo, entre este y el próximo año, las obras que dejó en vilo la firma brasileña Odebrecht, al comprobarse que pagó sobornos para que ganar estos trabajos: la Ruta del Sol II y la navegabilidad del río Magdalena, a través del consorcio Navelena.



Para la primera, se espera que en julio el Invías ya tenga a su cargo el proyecto y que irá hasta el 2018. Para este periodo dispondrá de $600.000 millones, que recibirá, en principio, del recaudo de peajes: $75.000 millones de este año y $150.000 millones del próximo.



Los $375.000 millones restantes los obtendrá así: $160.000 millones de un traslado de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y $215.000 millones, que se pedirán al Confis de vigencias futuras del 2018, tal y como se hará con el recaudo de peajes.



El total, será destinado a cinco licitaciones públicas, de las cuales tres serán de la Ruta del Sol II (El Korán - Puerto Araújo, Puerto Araújo - San Alberto y San Alberto - San Roque) y las dos restantes para el tramo Ocaña - Gamarra (Ocaña - Aguaclara y Aguaclara - Gamarra).



“Nuestros cálculos máximos indican que para el 20 de junio próximo se apruebe el presupuesto, y haremos trámite rápido con las vigencias futuras, tema que ya está discutido con el presidente Juan Manuel Santos”, aseveró García, con lo cual las obras se adjudicarían en septiembre y ese mismo mes iniciarían.



OTRAS TAREAS



Las labores pendientes del Invías no terminan allí y, por esto, el pasado lunes se abrió la licitación para garantizar los niveles de navegabilidad en el canal de acceso al puerto de Barranquilla, que espera ser adjudicada el 22 de junio.



Este “contrato empatará con el de Cormagdalena -que está por urgencia manifiesta- y tendrá un valor de $8.250 millones, para que la navegabilidad no se pare en este punto tan importante del corredor fluvial”, concluyó Carlos García, director del Invías.



Sebastián Londoño V.

seblon@eltiempo.com