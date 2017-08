El coliseo El Campín estrenará hasta nombre

Antes de finalizar el presente año, el remodelado coliseo El Campín de Bogotá, que hoy se llama Arena Metropolitana, tendrá una nueva y definitiva identidad. Por ahora, lo único seguro es el nombre: Arena, pues su ‘apellido’ se está negociando con varias empresas comerciales interesadas en llevar su imagen en este escenario, que se convertirá en el coliseo cubierto más moderno de América Latina.



(Lea: Dan luz verde a la remodelación del Coliseo Cubierto El Campín)



La decisión de ponerle una identificación comercial obedece a la tendencia mundial conocida como naming right (derecho de nombre), que le genera un ingreso económico a su dueño o concesionario. Se trata de una tendencia publicitaria a través de la cual una marca paga por el derecho a llevar su nombre en un recinto o escenario de esta naturaleza, por un determinado periodo de tiempo. Es una fórmula que se utiliza sobre todo en ámbitos deportivos y culturales, e incluso en edificaciones de oficinas.



(Lea: El nuevo Coliseo El Campín costaría unos $ 70 mil millones)



La inauguración del remodelado coliseo está prevista para enero de 2019, pero, como van las cosas, todo indica que Bogotá tendría a su disposición el sitio en el segundo semestre del 2018. En efecto, desde el 10 de enero pasado, más de 300 personas están trabajando en la transformación del Coliseo Cubierto El Campín, cuya identidad provisional es ‘Arena Metropolitana’, que consta de una renovación del 70% de la estructura de este legendario escenario.



El nuevo centro de espectáculos estará en capacidad de albergar a unas 14.000 personas, y será de uso multipropósito, es decir que se utilizará para todo tipo de espectáculos, entre culturales, deportivos, religiosos, artísticos y artes escénicas, entre otros. Lograr una excelente acústica ha sido una de las prioridades de la Arena Metropolitana. El estudio acústico garantizará que la distribución, reflexión e intensidad del sonido sean óptimas para cada uno de sus espacios. Tendrá una pantalla LED de 280 metros cuadrados móvil, que permitirá realizar eventos en diferentes formatos, incluyendo montajes de 360 grados.



El concesionario Colombiana de Escenarios estima que en la Arena se realizarán unos 90 eventos anuales, es decir que habrá al menos cada cuatro días. Además, tendrá 20 Suites con capacidad de 14 a 17 personas.



“Estamos muy entusiasmados, porque le vamos a hacer un aporte muy importante a Bogotá y a Colombia”, dijo a Portafolio, Enrique Talabriz, director financiero de Hiller Group.



Esta APP no recibió ni un solo peso por la construcción. Es un proyecto realizado con recursos de la empresa privada.



La Arena también contará con espacios comerciales, restaurantes, bares, salas VIP, entre muchos otros que serán una gran apuesta para las empresas que quieran tener visibilidad en el centro de entretenimiento más grande y novedoso del país.



Según Talabriz, la obra total tendrá un costo de unos 100.000 millones de pesos. El concesionario manejará el escenario durante los próximos 25 años.



IMAGEN PARA BOGOTÁ



La remodelación del Coliseo Cubierto El Campín tiene un significado clave para la Bogotá.

En materia de escenarios, las ciudades más importantes del mundo se dividen entre las que disponen de este tipo de sitios y las que no. Se trata de una construcción que estaba siendo solicitada por los habitantes de la ciudad y el país. Así mismo, los empresarios del negocio del espectáculo venían reclamando una edificación de estas especificaciones. “La ubicación de la Arena Metropolitana, es privilegiada. Muy pocas ciudades del mundo se dan el lujo de tener semejante escenario en pleno corazón de la ciudad, pues la mayoría están ubicados en las afueras”, señaló Talabriz.



Este centro generará ingresos muy importantes para la capital, pues detrás de los espectáculos surge otro tipo de oportunidades de negocios y de empleo, de manera temporal o permanente.



SOBRE EL CONSORCIO

​

La Alianza Público Privada fue acordada entre la firma Colombiana de Escenarios (Sociedad entre la empresa Tu Boleta de Colombia y HLR Group de Chile) y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).



HLR Group tiene una amplia experiencia en esta clase de escenarios, siendo el desarrollador y operador del Movistar Arena en Santiago de Chile, con nueve años de historia, más de 900 eventos y seis millones de espectadores. También tiene experiencia en diversas industrias (construcción, restaurantes, bares, hotelería, entre otros).



El socio colombiano es Tu Boleta, empresa líder del mercado nacional en la comercialización de boletería, con 16 años de operación en el país, 1.200 eventos por año, 4,2 millones de espectadores y presencia en Perú y Ecuador.