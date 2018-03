El viaducto más largo de Colombia quedará listo en julio

El que será el viaducto más extenso de Colombia, que cruza la Ciénaga de la Virgen y que hace parte del corredor vial costero que une a Cartagena con Barranquilla, será entregado a finales de julio de este año, informó el gerente de la Concesión Cartagena Barranquilla S.A.S., Miguel Ángel Acosta.



(Lea: Tren de la Sabana moviliza 456.000 pasajeros al año)



"Se trata del viaducto sobre la Ciénaga de la Virgen, va a ser el viaducto más largo de Colombia, 4,7 kilómetros de viaducto que estamos ya nosotros al 94 % de desarrollo", explicó Acosta durante una entrevista con Efe en la que también informó que será el tercero más largo de Latinoamérica.



(Lea: Bancolombia elevó exigencias para financiar infraestructura)



Acosta dijo que si el cronograma de trabajo se cumple y no hay ningún contratiempo "la próxima semana, el 22 de marzo (debe) estar terminando la fundición del último de los vanos que dará por concluida la unión de las dos puntas del viaducto". El gerente dijo que después de terminar la unión de los 4,7 kilómetros del viaducto "vendrá a la aplicación de la carpeta asfáltica, la iluminación, los sistemas hidráulicos y todo el sistema de protección lateral".



Según Acosta, la obra es "amigable con el medio ambiente, lo novedoso es que estamos trayendo por primera vez a Colombia este método denominado Top Down (de arriba hacia abajo)". A esta innovación se le integra otra tecnología que permite prefabricar en tierra todos los elementos que conforman el viaducto con lo que se minimizan las actividades en el sitio de construcción y así se reduce la posibilidad de contaminación del cuerpo de agua.



"Todos los elementos están siendo prefabricados en tierra y todas las losas son construidas con los respectivos soportes, apoyos y protecciones internas que le están brindando la ciénaga el 100 % de confiabilidad de que ni un metro cúbico de cemento fue vertido sobre la ciénaga en la construcción de esta obra de infraestructura", explicó.



El viaducto que correrá en sentido Cartagena-Barranquilla y que corresponde a un tramo de la doble calzada que se construye entre las dos ciudades "es una obra que pertenece al Proyecto Cartagena Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad que hace parte de la primera ola de la cuarta generación de concesiones 4G". "Todo el contrato de concesiones es un global de 1,7 billones de pesos, lo cual comprende no sólo las obras en el departamento de Bolívar sino las que estamos desarrollando en el departamento del Atlántico", dijo Acosta.



El gerente explicó que de todo este paquete de concesiones "la más importante son los 36,7 kilómetros de doble calzada completamente nuevos que se denominará la Circunvalar de la Prosperidad, el nuevo cordón externo de la ciudad de Barranquilla".



*EFE