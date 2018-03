Empresarios del transporte piden al ELN suspender acciones terroristas

A través de un comunicado de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal de Pasajeros (Aditt), los empresarios dedicados a esta modalidad de transporte hicieron un llamado a la guerrilla del ELN para que detengan la oleada de ataques que ha venido adelantando en los últimos días, como parte del paro armado que iniciaron el fin de semana.



“Con estos ataques no nos podemos dejar amedrentar y el ELN deberá suspender de manera inmediata estos hechos criminales, que no solo dejaron incomunicado el nororiente con el interior del país sino que son una clara muestra de la violación del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario”, manifestó José Yesid Rodríguez, presidente de la Aditt.



El dirigente gremial manifestó el respaldo de los transportadores de servicio intermunicipal de pasajeros al Ejército y la Policía para tomar medidas de manera inmediata que eviten actos terroristas.



De acuerdo con el reporte de los transportadores agremiados, en las últimas horas, a pesar de las amenazas de paro armado, los vehículos de servicio terrestre intermunicipal de pasajeros han prestado el servicio de manera regular, salvo en el nororiente del país donde las acciones terroristas en el puente Amarillo, ubicado en el Corregimiento la Mata, municipio de Pelaya y en el Kilómetro 64 vía La Mata – San Roque en sector de Boquerón, municipio de Curumaní en el departamento del Cesar, han impedido el cumplimiento de las rutas entre los departamentos de Cesar, Santander, Norte de Santander y Cundinamarca.



“Hemos visto una baja de flujo de pasajeros por el temor a posibles incidentes graves que se puedan presentar. Hasta el momento no se registran problemas mayores y los transportadores han venido despachando regularmente vehículos en las diferentes terminales del país”, puntualizó Rodríguez.