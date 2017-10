En enero iniciarán obras del tercer carril Bogotá - Girardot

El proyecto de cuarta generación (4G) que añadirá un tercer carril a la vía Bogotá - Girardot iniciará a toda marcha en enero del 2018 y en septiembre se entregaría una primera parte.



Se trata del corredor que va desde Soacha hasta el viaducto del Muña (antes del peaje de Chusacá), para el cual el consorcio Vía 40 Express (conformado por Conconcreto y Vinci Highways, filial del Grupo Vinci de Francia) ya tiene los permisos ambientales completos y buena parte de los predios adquiridos.

François Regis, gerente general del concesionario, aseguró: “Estamos bien avanzados en la adquisición de los casi 30 predios de esta unidad funcional. Para el trabajo de rehabilitación ya los tenemos, y estaremos listos para iniciar obras a comienzos del 2018. Hoy, por ejemplo, se podría trabajar ya en la rehabilitación de ese tramo”.



CONCESIÓN A 30 AÑOS



En total, el contrato de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) incluye operar la vía por 30 años, rehabilitar su integralidad y ampliar 65 de los 145 kilómetros que tiene el corredor: desde la salida de Bogotá hasta el túnel de Sumapaz, llegando a Melgar.



Las obras tendrán un valor de US$650 millones, que a la TRM de ayer son $1,91 billones, e incluyen un año de preconstrucción (que termina en diciembre próximo); cinco de construcción y 30 de operación y mantenimiento.



“En este primer año, tuvimos cuatro meses para poner a nivel de seguridad la vía, es decir, tapar huecos, cambiar señalizaciones, etc., para lo cual invertimos más de $12.000 millones. En abril terminamos al 100% estas obras prioritarias”, explicó Regis.



Además, este año deben culminar obras del antiguo concesionario que quedaron sin terminar, entra las que están pasos por deprimidos y arreglos de retornos. Así, a finales del 2022 y principios del 2023 entraría en operación el corredor.

a toda máquina



Sin embargo, Vía 40 Express trabaja a toda máquina para alcanzar el cierre financiero. “Comenzamos desde hace varios meses las discusiones con los bancos y ellos ven con buen ojo el proyecto; tienen apetito, porque es una vía muy conocida y lo miran de forma positiva, además que confían en los dos socios”, indicó el Gerente.



No obstante, aseguró que: “No voy a negar que hoy estamos en una etapa en que, a nivel político, financiar estos megaproyectos no es algo tan fácil, pero seguimos con esto y tenemos confianza que logremos cerrar sin problemas. De todas formas, el grupo tiene los recursos para arrancar, pero vamos a comprobar que tendremos el cierre financiero y no caer en situaciones como de iniciar y no terminar; seguro lo vamos a lograr”.



Así las cosas, el concesionario firmará el inicio de la construcción en diciembre y comenzará con distintas obras, con el fin de no complicar la movilidad de esta vía en época de vacaciones. Tal y como explicó Regis, “se estaría arrancando a inicio de enero con la unidad funcional (U.F.) 8, que comprende rehabilitación de calzada completa y finalización de unos puentes peatonales, ciclorruta y algunos andenes”.



Buena parte de esta UF 8 va estar subcontratada, es decir, no será hecha con los recursos de Vía 40 Express, aun cuando su supervisión sí la harán. Esto responde a que están en búsqueda de financiamiento para la compra de equipos, y, agregó el directivo, “no nos arriesgaremos a esperar a tener la plata para comprar, y por eso la subcontrataremos”.



Posterior a esto, la empresa abrirá varios frentes de obra, “todo con el fin de que siempre haya fluidez de tráfico en la vía y asegurándonos de que no se vayan a afectar las operaciones, ni la circulación de los usuarios”, añadió.



De esta forma, el próximo año esperan iniciar en varios puntos, que aún están por definirse, toda vez que siguen trabajando en los trámites de adquisición de predios y permisos y licencias ambientes. Así, la U.F. 2 (correspondiente al túnel de Sumapaz) será una de los primeros en los que trabajarán.



“Este proyecto tiene su complejidad, porque se tienen que agregar dos nuevas líneas (es decir, el tercer carril), las cuales se van a construir a través de varios túneles cortos entre la vía externa y el actual túnel. Esta comenzará muy rápido, debido al altísimo nivel de experticia que requiere”, aseguró el directivo francés.



También iniciarán una parte de la U.F. 1 (que va entre Girardot y el túnel previamente mencionado).



Sin embargo, el Gerente del concesionario resaltó que: “Hoy seguimos trabajando en la definición de los frentes, pues eso depende de la compra y disponibilidad de predios. La obra no para porque tenemos rehabilitación sobre todo el corredor, y si se demora la compra de un predio, esto no afecta el cronograma global, porque seguiríamos por otro lado”.



Las otras unidades funcionales iniciarán a partir de septiembre del 2018, con lo cual ese año será de consecución final de predios y de avales ambientales, en los que se incluyen una licencia para la U.F. 2, que toma más tiempo.



“Acá estamos hablando de que el 2018 será todo un reto para nosotros y trabajaremos a toda máquina. El problema de Odebrecht generó dificultades en financiamiento, pero el grupo quiere seguir mucho tiempo en el país”, concluyó.



