En enero reinician obras en la Ruta del Sol 2: Mintransporte

Los trabajos de la Ruta del Sol 2, que ahora es conocido como la vía El Korán - San Roque, se reiniciarán en el próximo enero.



El ministro de Transporte, Germán Cardona, confirmó esta fecha en diálogo con Portafolio. Además, explicó que, en ese momento, el Instituto Nacional de Vías (Invías) sacará las licitaciones por unos $630.000 millones para hacer las obras en el corredor.



“Con esos contratos, la vía pasará del 52% actual a un avance del 62% y, posteriormente, calculamos que para mediados del año entrante haremos una convocatoria para entregar en concesión ese 38% que pendiente y que quedó paralizada por el caso Odebrecht”, aseguró Cardona.



NUEVO PANORAMA



Ahora, en cuanto a la reciente aprobación de la reforma a ley de contratación, asociaciones público - privadas (APP) e infraestructura, el funcionario considera que el panorama para el 2018 será de un gran repunte.



Vale recordar que el Gobierno quedó con dos compromisos para esta ley: una reglamentación de dos puntos y la radicación de un nuevo proyecto de ley que elimine las salvedades a favor de las penalidades financieras con ocasión de la terminación anticipada de los contratos.



“Yo, como ministro de Transporte, asumí el compromiso de hacer el proyecto y radicarlo, para que el Presidente pueda sancionar la ley. También, estamos trabajando ya en la reglamentación mencionada”, aseguró el Ministro.



Y destacó que, en cualquier caso, la adopción de pliegos tipo será una realidad, con lo cual se establece algo que viene funcionando muy bien desde hace varios años en el Invías.



“Esto es garantía de pluralidad de oferentes en las licitaciones; por eso, insistimos mucho y reconozco que, tanto en Senado como Cámara, tuvimos apoyo total al final de las observaciones del proyecto. Con esto se acaba la contratación a dedo”, afirmó Cardona.



Así las cosas, de aquí en adelante se obliga a todos los entes del país a que los procesos licitatorios se sigan haciendo con múltiples oferentes. Cabe recordar que este artículo pasó a pesar de la oposición fuerte de la Federación Nacional de Municipios.



Asimismo, quedaron incluidos los estudios y diseños, y las interventorías de las obras públicas.



SEGURIDAD JURÍDICA



La ley aprobada también le dará garantías jurídicas a financiadores de megaproyectos, aun cuando este aspecto no estuvo exento de polémica.



“El Estado colombiano reconoce que cuando un banco o entidad financiera presta recursos a largo plazo para desarrollar concesiones, si desafortunadamente aparece un contratista ladrón que quiera engañar el Estado y perjudicar a dichas entidades, a estas últimas se les garantizará que los recursos prestados no los van a perder”, explicó el funcionario.



La idea principal es no repetir lo sucedido con la Ruta del Sol 2, a la cual –de hecho– se le estarán girando “recursos importantes” en la fiducia a las entidades financieras que respaldaron ese proyecto. Esto se dará antes de finalizar este diciembre.



Sobre este panorama, el exembajador en el Vaticano confesó: “Yo espero que ojalá a Colombia no le vuelvan a suceder ese tipo de cosas como lo que pasó en Ruta del Sol 2 con Odebrecht; es clave dejar claro que esta ley es para prevenir que no se repita”.



Y con respecto al meollo denunciado de que presuntamente se le estaban dando muchas ‘gabelas’ al sector financiero, el Ministro explicó que “precisamente esa es la idea de la reglamentación y el nuevo proyecto de ley, pues encontramos una oposición férrea de varios partidos, todos manifestando esa misma inquietud, y acordamos que la reglamentación la haremos con todo el rigor del mundo, buscando que no se presente ninguna situación de dolo o malos manejos, y lo que se pueda arreglar en la normativa, lo haremos; lo que no, lo ajustaremos de común acuerdo”.



Vale señalar que estos compromisos adoptados por el Gobierno también tienen un doble respaldo en el Legislativo, debido a que varios congresistas aseguraron que, si por cualquier razón no se radica, serán ellos los que lo harán.



Sin embargo, el Ministro ratificó su posición de que lo hará e hizo un llamado al optimismo en el país, por cuenta de que el 2018 “será sin dudas el año del nuevo despegue” de la revolución de la infraestructura.



“Es más, si no hubiéramos tenido este bache que se presentó a finales del año pasado, hoy las cosas estarían fluyendo mucho mejor. Sin embargo, se presentó dicha situación, el Gobierno la afrontó con mucha responsabilidad y ahora lo que queremos es que las entidades financieras, los mismos concesionarios ya tienen más garantías para seguir operando”, concluyó.



APP EN EL ÚLTIMO AÑO



Dentro del articulado aprobado de la nueva ley de contratación pública se incluyó la posibilidad para que el distrito capital, las capitales de departamento y los departamentos de categoría especial podrán celebrar proyectos de APP durante el último año de sus respectivos gobiernos.



Para el ministro Cardona, “esta inclusión mejora el panorama de ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, porque los alcaldes de esas ciudades, mientras hagan propuestas serias, simplemente van a poder trabajar de una manera amplia”. Y agregó que “hay que entender que al inicio de un gobierno no se ejecuta la mayor cosa, sino que esto se realiza casi cuando van de salida”.



seblon@eltiempo.com