Las energías renovables serán competitivas por sí solas

A través de un proceso alterno, pero a la vez complementario, las energías renovables entran a la matriz de generación eléctrica no solo para hacer más confiable el Sistema Interconectado Nacional (SIN), sino de paso para convertirlo en uno más competitivo desde el punto de vista costo-beneficio para el usuario final.



En esta conclusión coincidieron Jason Bordoff, actual director del Columbia University’s Center on Global Energy Policy (exasesor del presidente Barack Obama en política energética) y Lasse-Morten Vannebo, Deputy Director’s Norweigian Ministry of Petroleum and Energy, quienes en diálogo con Portafolio, no solo explicaron los beneficios de las energías no convencionales para la generación eléctrica, sino que de paso precisaron cómo debían ser sincronizadas en la matriz.



Ambos conferencistas hicieron parte de la agenda académica del Congreso de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), evento que se realizó ayer en la ciudad de Bogotá y tuvo como eje central la sostenibilidad del SIN, con la inclusión de las energías renovables, como piezas clave, para hacerla más rentable y eficiente, en toda la cadena.



'ANTE EL CALENTAMIENTO GLOBAL, ESTAS ENERGÍAS COMPETIRÁN POR SÍ SOLAS', ​Jason Bardoff, director del Columbia University’s Center on Global Energy Policy



¿Por qué las energías renovables deben hacer parte de la matriz?

Como está sucediendo en el mundo, hay muchas maneras de incluir las energías renovables a la matriz. Una puede ser la de incrementar los precios del carbón para que las fuentes no convencionales sean más competitivas. Su promoción debe tener respaldo del Gobierno a través de subsidios.



¿Por qué son competitivas en el SIN?



Son sostenibles y amigables con el medioambiente. Es la entrada de fuentes orgánicas al sistema en la generación. A medida que va pasando el tiempo, y teniendo en cuenta el calentamiento global, estas energías competirán por sí solas.



¿Cómo se sincronizan las no convencionales en la matriz?



Las energías renovables no son suficientes para llenar la demanda de energía. Solo hay que mirar el sistema de transporte que funciona con gas. No existe una fórmula que por sí sola puedan desarrollar. Deben ser intermediarias (complementarias). Si no hay sol, no se produce la energía fotovoltaica; lo mismo ocurre con el viento. Lo que hay es una compensación. Para llenar la matriz a un 100% con fuentes no convencionales se hace a través de un back-up. Para copar la demanda se pueden utilizar otros combustibles como el gas natural. Pero no se compararía con otros energéticos como el petróleo.



¿En costo-beneficio, por qué son rentables para el SIN?



El costo más importante en cuanto a este análisis, son las consecuencias que están ocasionando al medioambiente las energías convencionales. Con respecto a lo económico, estos en su generación son bajos. Las renovables son energías limpias.



¿Colombia es atractiva para la inversión en renovables?



Es muy atractiva, Pero lo más importante es que la regulación sea la adecuada. Llama la atención la energía solar por los niveles de radiación. Lo mismo ocurre con la eólica. Colombia es una potencia que al desarrollarla podrá también exportar.

‘LAS FUENTES NO CONVENCIONALES DEPENDEN DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO', Lasse-Morten Vannebo, deputy Director, Norweigian Ministry of Petroleum and Energy.





¿Por qué las energías renovables deben hacer parte de la matriz?



La energía eólica y solar están creciendo rápido a costa de la plantas térmicas alrededor del mundo. Es difícil predecir si las energías renovables reemplazarán a las convencionales. El camino es largo pero, al mismo tiempo ya se pueden ver desarrollos positivos.



¿Por qué son competitivas en el SIN?

La competencia y la rentabilidad de la energía renovable dependen, entre otras cosas, del desarrollo tecnológico y de las políticas energéticas tanto en el nivel nacional, regional y global. Un ejemplo es el impuesto a las emisiones, esto hará que las energías renovables sean más competitivas.



¿Cómo se sincronizan las no convencionales en la matriz?

Las generación eléctrica desde las fuentes renovables puede alimentar las líneas de transmisión. Su inclusión no es compleja, y por el contrario ayudan a fortalecer el sistema. La eólica y la solar son dependientes de la flexibilidad de fuentes convencionales y de la hidroeléctrica. Mercados eficientes y saludables van a ser de gran importancia para mantener un buen balance en el sistema a corto y largo plazo.



¿En costo-beneficio, por qué son rentables para el SIN?



Hay una necesidad para aumentar la generación de energía eléctrica. Por esta razón, hay que buscar otras fuentes para producirla. El Gobierno de Noruega ha enfocado sus esfuerzos en fortalecer los proyectos solar y eólica, incluso este úlitmo con programas piloto offshore. Estas energías son limpias, cumplen con los Acuerdos de París.



¿En Noruega, cuáles son las energías renovables que hacen parte de la matriz de generación?



En la última década,los proyectos de energía eólica se han convertido en parte importante de la producción de energía en Noruega. Sin embargo, por ahora,es una pequeña porción del total de la generación eléctrica. Pero el número de turbinas eólicas se incrementa exponencialmente año tras año, lo que fortalece la matriz.



