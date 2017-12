Proyectos de obra pública por más de $10 billones quedarán estructurados por el Gobierno

Los proyectos de infraestructura vial seguirán avanzando cuando el actual Gobierno termine el 7 de agosto del 2018 y el próximo presidente llegará al cargo con iniciativas listas para que se abran sus licitaciones y concesiones.

En entrevista con Portafolio, el ministro de Transporte, Germán Cardona, explicó los retos que tiene el Ejecutivo en los poco más de 8 meses que le restan para terminar. Cardona habló tras su participación en el XIV Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).



El Gobierno va de salida, ¿qué podemos esperar de aquí al 7 de agosto del próximo año?



Seguir trabajando intensamente, como venimos haciendo. Lo que he querido a instancias de la asamblea de la CCI, es presentar un balance real de lo que hemos hecho desde el 2010 hasta el 2017.



Además de mostrarle al gremio y a todos que dejamos una gran cantidad de obras en ejecución, como es el ejemplo de todas las concesiones adjudicadas, que siguen en construcción y avanzando.



Yo calculo que vamos a entregar el 40% de las concesiones que hoy se ejecutan, y el próximo gobierno tiene la responsabilidad de cuidar estos proyectos para que se hagan bien. Ahora, en cuanto a obra pública, todo lo que hemos hecho por el Instituto Nacional de Vías (Invías) han sido proyectos que no han tenido reclamos de ningún sentido.



¿Qué encontrará el próximo presidente?



Delegaremos muchas obras en ejecución, otras más las entregaremos, pero es clave señalar que dejaremos para contratar en obra pública más de $10 billones en proyectos con estudios y diseños listos, con el fin de que el próximo presidente ejecute las obras que considere, pero que quedarán estructurados.



Además, tenemos una serie de corredores que intentaremos dejar listos con estudios y diseños, porque lo que queremos es que el país tenga un banco de estos documentos, debido a que es una de las deudas que más le hacen falta a Colombia.



Hay otro corredor que es Pacífico - Orinoquía, ¿qué ha pasado con este?



Es un proyecto importantísimo que está incluido en el Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015 - 2035, que mañana (hoy) vamos a presentar en un foro. Se viene desarrollando sobre todo por los dirigentes del Valle y se trata de un corredor que viene desde allí hasta la región de Orinoquía, y sube hasta Puerto Carreño. La idea es unir de oriente a occidente el país, y actualmente estamos contratando sus estudios y diseños.



Pero déjeme decirle que no es el único. Hay otro megaproyecto, de iniciativa de unos inversionistas españoles privados, que buscan construir un túnel base a nivel, que iría de Ibagué hasta Armenia, es decir casi 50 kilómetros de longitud, pero, ojo, se trata de un túnel férreo.



Por allí pasarían trenes como los que cruzan los Alpes en Suiza, o las montañas en Italia, y en el caso puntual de Colombia serviría para cruzar la cordillera central; es un proyecto maravilloso y le queda como responsabilidad al gobierno entrante.



Hablando de eso, ¿qué queda de corredores férreos, sabiendo que se ha dejado de lado?

​

Jamás se ha dejado de lado. Es verdad que seguimos teniendo una deuda histórica en el tema férreo, pero fue porque tuvimos varios problemas como en el caso Cali - Buenaventura, pero el concesionario la abandonó, se la vendió a un tercero sin permiso.

Ahora, los demandamos y estamos pendientes de las autoridades judiciales.



En La Dorada - Chiriguaná se le ha venido haciendo mantenimiento, pero hubiéramos querido hacer la concesión; se nos ha pasado el tiempo. Y en el de Chiriguaná - Santa Marta se está haciendo una segunda calzada que está funcionando bien, pero le sumo el Regiotram, que ya tiene vía libre.



En fin, los proyectos quedan blindados y el Gobierno tiene la tarea de continuar las obras y terminarlas, pero este Gobierno deja la mejor infraestructura del país de los últimos 50 años. Así, entregaremos un país andando y en obras.



Sebastián Londoño V.

Cartagena