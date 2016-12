Esta semana se reportó que Colombia continuará con la política de construcción y adecuación de vías 4G, con recursos públicos, por aproximadamente cinco años más, terminando así un proyecto de varios años, a cargo del Ministerio de Transporte y la Vicepresidencia.



No obstante esto, firmas expertas en el tema señalan que el programa de infraestructura presentado por el Gobierno Nacional no se ha visto reflejado de igual forma con las vías terciarias más afectadas por el conflicto armado interno.



En este sentido, Portafolio.co habló con Mateo de los Ríos, socio consultor de la firma Viveka, especializada en evaluar y estructurar proyectos de este tipo, quien afirma que el panorama de las vías de cuarta generación se ve oscuro, si no se avanza en este proyecto de vías golpeadas por la guerra.



¿QUÉ SE VIENE EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA?

​

Hay unos estudios de Fedesarrollo en donde demuestran que las comunidades más alejadas y con déficit de infraestructura son las que están en mayor pobreza, entonces la conectividad a centros de producción y laborales es la que permite que la gente pueda tener más oportunidades.



Igualmente, el mayor desarrollo económico se refleja en términos de qué tan productivos estamos siendo con nuestra infraestructura. De allí que no se trate solo de firmar un acuerdo, también hay que cuestionarse cómo mantener sostenible el acuerdo: la respuesta está en crear oportunidades, por medio de inversión en vías terciarias.



ENTONCES, ¿QUÉ FALTA ALLÍ?



El Departamento Nacional de Planeación estimó en un Conpes el alcance de estas vías para los próximos diez años, pero no destacó datos de cuánto se invertirá, ni de cómo se organizarán estos recursos. El llamado es a eso, a que se definan los tiempos y las formas de cómo serán intervenidas estas rutas, sea que se firme ponga en firme al acuerdo o no, porque igualmente esto debe hacerse con o sin aprobación final.



Y es que esto no solo se trata de vías, también tiene que ver con escuelas, espacios de salud pública, sistemas de riego, red eléctrica, etc. Esto, entonces, deja ver un panorama gris para este sector para lo que se viene.



PERO AHORA NO HAY PRESUPUESTO PARA ESTO...



Exacto, ese es uno de los dilemas más grandes que tiene actualmente el Gobierno. En este sentido, la forma directa de solucionar este inconveniente es hablar con los privados y hacer las vías de inmediato, y que se les pague en 20 años. Esto, debería replicarse claramente hacia las regiones más golpeadas por el conflicto.



Acá, igualmente, se podría pensar en una idea de mezclar recursos de nivel nacional y recursos de regalías.



¿CÓMO SERÍA, CONCRETAMENTE, LA CONSTRUCCIÓN DE ESTAS VÍAS?



Es importante destacar que acá también se pueden conectar ideas de reintegración a la vida civil de excombatientes, con lo cual se 'matarían dos pájaros de un solo tiro'. Estas personas son las que conocen las rutas, municipios y veredas, entonces ¿por qué no aprovechar esto? La tarea, entonces, es del Gobierno y de que se implementen estos acuerdos, en tanto se pueda, aun cuando la aprobación no haya sido concreta.