‘La sociedad pide proyectos industriales más sostenibles’, Hevia

Diferentes casos de construcciones sostenibles en la industria serán analizados por el arquitecto chileno Guillermo Hevia la próxima semana, en Bogotá.



El socio fundador de la firma que lleva su nombre (GH+A) participará en Construverde 2017 –que se realizará el 9 y el 10 de agosto– para evaluar este tema, que ha estudiado a profundidad y del cual compartirá algunas de sus investigaciones. Según Hevia, “en este tipo de proyectos están los mayores consumos de energía y concentraciones de impacto en el ambiente”.



Por eso, considera interesante enfocar estos problemas desde el punto de vista de la arquitectura y “tratar de resolverlos con los recursos que tenemos, ya que la sociedad nos demanda soluciones”. Portafolio habló con él de este y otros temas relacionados con el sector edificador y su apuesta sostenible.



En algunas ocasiones usted ha dicho que Chile y Colombia tienen realidades muy similares y que, por eso, es importante intercambiar experiencias. ¿Cuáles son esas realidades?, ¿en dónde está ese potencial de doble vía que se puede explorar?



Al ser parte de Latinoamérica tienen realidades socioeconómicas y políticas similares, con urgencias y potencialidades para encontrar soluciones en los usos de los recursos energéticos y económicos, que nos permitan resolver las demandas del crecimiento de nuestras ciudades, que en la región son muy acelerados.



En este entorno, van mostrando sus carencias sociales y materiales, y requieren de respuestas con propuestas sostenibles que logren dar calidad de vida y proteger el medioambiente. Hoy, el cambio climático y el calentamiento global están haciendo más visibles nuestras realidades; entonces, debemos colaborar e intercambiar experiencias.



En nuestro país hay una política de Estado que le apuesta a la vivienda social. ¿De qué forma se puede integrar el concepto de sostenibilidad sin que su ejecución genere costos tan altos?



Integrar conceptos de sostenibilidad en cualquier proyecto es un imperativo de responsabilidad social y económica, y no necesariamente implica agregar mayores costos. Eso es una estrategia de muy malas prácticas y oportunista de parte de algunos desarrolladores, sean públicos o privados, porque no necesariamente es así. Las buenas soluciones son muchísimo más económicas y sin costos adicionales asociados al mediano y largo plazos; por eso, estos deben medirse en su conjunto con otros temas como energía, salud y desarrollo general.



Es responsabilidad de los gobiernos y los diferentes organismos (políticos, privados o académicos) quienes tienen una oportunidad y el desafío de actuar de manera responsable, enfrentando sin excusas estos temas. También creo que los medios tienen una gran responsabilidad en cómo informan.



Respecto a la arquitectura sostenible en la industria (eje de su presentación en Bogotá), usted ha afirmado que la sociedad está pidiendo soluciones al respecto. ¿Cuáles son las fórmulas de sus obras para contrarrestar altos consumos de energía y el impacto al medioambiente?



La sociedad quiere vivir en un ambiente limpio, sano, sin contaminación, tener menores costos de la energía, etc. La gran tarea es lograr desarrollos que permitan bajar los índices de contaminación y aplicar políticas firmes y consecuentes.



Quiero compartir mi experiencia en esta área, con la cual hemos logrado soluciones y en la que la arquitectura ha sido el medio para ello. Las industrias tienen un gran impacto en el medioambiente, ya sea en el medio urbano o rural; son los grandes consumidores de energías y posiblemente grandes fuentes de contaminación. Por eso, resaltaré ejemplos para resolver los temas de sostenibilidad que nos convocan.



¿Cuál cree que debe ser el papel de los gobiernos en materia de construcción sostenible? En Colombia, y en muchos países de la región, la meta es reducir el déficit pero poco –o nada– se ha tenido en cuenta la forma en que se quiere lograr eso. Pareciera que el objetivo solo es sumar más unidades… ¿qué opina?



La actuación de los gobiernos, en cualquier país, debe ser sostenible en todos los ámbitos, no solo en la construcción.



Por eso, es necesario educar a la sociedad proponiendo leyes y normas (muchas veces inútiles y ajenas a la realidad), pero también los estados tienen la obligación de actuar con el ejemplo, destinando recursos para la investigación y la innovación, y cuidando la naturaleza y el medioambiente.



Creo que el problema es que se hace demasiado énfasis en las estadísticas y encuestas, y se pierden de vista los verdaderos objetivos.



