El escándalo de Odebrecht retrasa cierres financieros de proyectos viales 4G

La contratación pública en 25 departamentos de Colombia sigue siendo un foco de corrupción, si se tiene en cuenta que en estas solo se presentan, en promedio, menos de tres proponentes por cada uno de los contratos.



A esta conclusión llegó la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), en un análisis sobre el panorama de las obras del 2016. En este sentido, el gremio asegura que la eliminación de los anticipos (pagos previos a la construcción) ha llevado a que las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector “salgan del espectro de la contratación o, peor aún, incurran en otro tipo de prácticas de corrupción”, según afirmó Argenilo Durán, nuevo presidente de la SCI.



Frente a esto, Durán agregó que ya se encuentran terminando un estudio acerca de la relación entre anticipos de contratos y pago de siniestros por fallas en los mismos, frente a lo que ya han encontrado que los dineros que se terminan perdiendo por la corrupción no corresponden, “en su mayoría” a los que lleguen por cuenta de estos pagos previos, sino a otros recursos, aun cuando reconoce que estas situaciones también son recurrentes en Colombia.



“Encontramos que la contratación regional tiene dos componentes críticos: primero, es que se está manejando por medio de extorsiones, es decir, se les está cobrando a las empresas para que les permitan participar en las licitaciones. Y, segundo, que las pymes –como deben tener participación por ley– están recurriendo a dineros ilegales, que luego son lavados, pues no cuentan un flujo de caja constante”, añadió el nuevo directivo gremial.



El informe no termina allí y también señala que en los 25 departamentos identificados como críticos –es decir, donde los proyectos no superan los tres proponentes–, se logró identificar que en su gran mayoría solo uno de estos cuenta con posibilidades reales de conseguir la adjudicación del contrato, representando así un “sistema” de colusión a lo largo y ancho del territorio nacional.



“Hemos identificado también prácticas en las que las grandes empresas le solicitan coimas a las pequeñas para que entren en las tajadas contractuales, pero, vale mencionar que por ejemplo en el Invías esto ha venido cayendo”, dijo Durán.



En ese sentido, desde la nueva presidencia de la SCI se propone que la planta de los entes de control se refuerce con personal de los distintos gremios del sector, como por ejemplo la Cámara Colombiana de la Infraestructura, de modo que estos realicen pedagogía y se puedan analizar los contratos de obra pública luego de ser adjudicados.



Igualmente, Durán asevera que trabajarán para que la reforma a la ley de contratación pública pase sin problemas su trámite en el Congreso, con lo cual se podrán estipular los pliegos tipo (hojas de ruta de esta clase de proyectos) para todas formas de contratación, debido a que “actualmente se pueden aceptar en las regiones y es inaudito que esto genera que la transparencia desaparezca; sin embargo, estamos confiados en que va a pasar este proyecto de ley ”.



Coletazo de Odebrecht



Igualmente, el nuevo directivo gremial –que asume en el cargo hoy al mediodía– se pronunció frente al coletazo que trajo consigo el escándalo de sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht.



Y es que, si bien esta compañía solo tenía participación en tres proyectos en Colombia (Ruta del Sol II, recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y el interconector Tunjuelo - Canoas), “sí ha generado un efecto dominó en cuanto las demoras de los cierres financieros de los proyectos de 4G, aspecto que debemos superar porque estas son las obras de la competitividad del país; no podemos satanizar el general de estas iniciativas”, agregó Durán.



Túnel del Toyo arrancaría entre julio y agosto



Entre julio y agosto próximo comenzarían las obras del Túnel del Toyo, con lo cual se conectará el occidente del país con el Urabá antioqueño.



Así lo confirmó a Portafolio Gilberto Quintero, secretario de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, quien aseguró que ya se encuentran revisando los estudios y diseños de la iniciativa –entregados esta semana–, en los cuales identificaron cambios en el lineamiento de la vía que va desde Santa Fe de Antioquia al portal del Túnel (es decir, 21 kilómetros), los cuales serán construidos por el Invías a partir del 2019, “con el fin de afectar menos a las comunidades y un patrimonio de los jesuitas”, indicó el Secretario.



Además, se cambiaron puntos técnicos de viaductos, la presentación de los pliegos, que se constituyen como temas aclaratorios. Igualmente, Quintero afirmó que este proyecto tendrá finalmente casi 10 kilómetros, es decir, “un poco más largo de lo que se preveía en la fase previa”, agregó Quintero.



Vale destacar que, frente al cronograma de tiempos, este contrato tendrá una duración total de 10 años, de los cuales seis serán de construcción y los otros cuatro de operación y mantenimiento. Después de terminado, se realizará la reversión de esta iniciativa.



Presidente de la SCI asume el cargo este viernes



Hoy, al mediodía, la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) nombrará

a Argelino Durán como nuevo presidente del gremio, en reemplazo de la saliente ingeniera Diana Espinosa. Durán aseguró que, tras esto, su primera tarea a la cabeza de la SCI será viajar a las regiones y convencer a todos las personas vinculadas al sector de que el trabajo debe ser vertical y debe recupearse la confianza en el mismo.



Sebastián Londoño V.

seblon@eltiempo.com