Después de un mes y medio en el cargo, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Ricardo Galindo Bueno, dice que están realizando un mapeo de los corredores de mayor accidentalidad en el país para priorizar los recursos de inversión que tiene la entidad este año.



En este sentido, no se compromete a reducir las muertes en las vías en una meta específica, pero si a estabilizar la tendencia a la baja, de tal manera que sea más fácil lograr una disminución.



¿Cómo encontró la entidad cuando llegó?



Desde noviembre venimos trabajando en lo más importante que es darle la estructura a la Agencia como tal, no solo en la parte física, de obtener unas instalaciones para operar, sino en la planta de personal para traer la gente idónea y empezar a trabajar en el Plan Nacional de Seguridad Vial.



¿Cómo ve la contratación que se hizo antes de su llegada?



Heredé cerca de 16 convenios que se firmaron a finales de 2015 y 17 en el transcurso del 2016. Lo más importante era hacerle seguimiento y ver qué era lo que estaba pasando con los recursos del 2015, porque presupuestalmente tenían que estar ejecutados dentro de esa vigencia del 2016.



Encontramos que al menos la mitad han logrado un buen nivel de ejecución, mientras que otros habían tenido problemas.



¿Qué hicieron con los que presentaron problemas?



Nos reunimos varias veces con esas entidades territoriales y logramos llegar a unos acuerdos para hacer la terminación anticipada de esos convenios y no tener problemas con los recursos de 2015.



¿Qué harán este año para que esto no se repita?



Seremos mucho más estrictos con los parámetros de los convenios en lo que tienen que ver con objetivos e indicadores de medición de resultados.



¿En qué están hoy en la Agencia?



En este momento, estamos en la priorización de las alcaldías y gobernaciones que tienen la mayor accidentalidad del país, y en otros municipios donde ni siquiera tienen autoridades de tránsito.



Es decir, empezamos a trabajar en la realización de un mapeo de los principales corredores de accidentes de tránsito.



¿Cómo asignarán los recursos de la entidad en las regiones?



Vamos a revisar el tamaño, la importancia, el nivel de accidentalidad, entre otros aspectos, para ver cómo asignamos los recursos. Y también, en la medida de lo posible, cómo comprometemos a las alcaldías y gobernaciones a que tengan corresponsabilidad en el proceso y que también puedan hacer inversiones. Mientras ellos sepan que están cuidando sus recursos vamos a tener mejores resultados.



¿Qué meta tiene para el 2018?



Cuando se creó la entidad había unas metas, lastimosamente en lo que fue el 2015 y el año pasado no se dio una reducción.



He recibo la Agencia con unas cifras y trabajaremos incansablemente para reducirlas. No me puedo comprometer con una meta específica, lo que si queremos mínimo es estabilizar la tendencia para que después se pueda quebrar hacia abajo.



¿Cuál es el presupuesto de la Agencia para este año?



Tenemos un presupuesto de inversión de $99.000 millones.



Los recursos de la Agencia provienen del recaudo en el Soat, ¿por qué se redujo en comparación con el 2016?

Por la situación fiscal del país. A la Agencia le corresponde el 3 % de lo que se recauda con la expedición del Soat, y está pendiente expedir una resolución para un cobro del 1,5% a los organismos de apoyo a tránsito como los Centros de Diagnostico Automotor y de Reconocimiento que también se destinen a la entidad.



¿Cuál es su plan a ejecutar este año en la ANSV?



El principal tema que trabajaremos será el de comportamiento humano. El 80 % de los accidentes son previsibles y se dan por fallas del comportamiento de las personas. Vamos a hacer capacitaciones a lo largo de todo el año con las entidades territoriales y campañas masivas en los medios de comunicación.



