Extranjeros, con mayor chance para financiar proyectos viales de 4G

La llegada de dineros del extranjero para la financiación de vías de cuarta generación (4G) sería inminente en lo que resta del año y unas 10 entidades foráneas ya tendrían sus ojos puestos en estos megaproyectos.



Lo anterior, si se tiene en cuenta que ayer el Ministerio de Hacienda presentó la línea de fondeo en pesos, que no es más que un mecanismo para que bancos y entidades financieras internacionales –sin presencia en territorio nacional– puedan financiar las obras a través de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y esta, a su vez, les preste a los concesionarios en moneda local.



Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, destacó que “la línea de Fondeo es un producto que fortalece la capacidad de la FDN para movilizar recursos hacia la infraestructura de Colombia y responde a la confianza en el país y al interés expresado por varias entidades internacionales de tener acceso a fondeo en moneda local”.



Igualmente, el jefe de la cartera de Hacienda aseguró que este vehículo financiero pretende “prestar a los proyectos de infraestructura que impulsarán el desarrollo del país y el bienestar de los colombianos”.



Este mecanismo, como lo indica el Ministro, adquiere un valor mayor en este momento, si se tiene presente que expertos del sector aseguraron que puede constituirse en una forma de acelerar la construcción de los proyectos de 4G, vitales para el crecimiento de la economía nacional en lo que resta del año.



“Uno de los aspectos que jalonará la economía del país este año será la infraestructura vial y por eso, desde que conocimos el crecimiento de 1,1% del PIB la semana pasada, supimos que debía dársele un impulso a estos megaproyectos”, agregó Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).



Además, agregó que ven con buenos ojos este producto, debido al apetito que ya han mostrado firmas extranjeras en inyectar capital para estas iniciativas público - privadas.

Según conoció Portafolio, serían unas 10 entidades internacionales las que ya están interesadas en llegar al país a financiar estos proyectos, siendo las de origen asiático las más inclinadas a ello.



ASÍ FUNCIONARÁ LA LÍNEA



Además de lo anterior, el producto en mención crea una cobertura cambiaria natural de largo plazo a las instituciones financieras foráneas, sin que la FDN se exponga al riesgo cambiario y mantenga su calidad en los riesgos de crédito.



Clemente del Valle, presidente de la FDN, afirmó que “la prioridad de la entidad es ampliar la base de financiadores de las 4G y en especial lograr la participación de nuevos jugadores en moneda local, así como flexibilizar las condiciones para la financiación de los proyectos”.



De esta forma, se busca atraer a jugadores extranjeros “con una alta calidad crediticia y experiencia en la financiación de proyectos que no solo contribuyan a la financiación de los proyectos, sino, a su vez, transfieran estándares internacionales al mercado local”, agregó Del Valle.



Así, para esta línea de fondeo, se desarrollarán varias estructuras, una para aportar en pesos a entidades multilaterales y fondos de capital privado locales, cuyos inversionistas sean entidades internacionales.



Se busca realizar este tipo de operaciones con entidades financieras con un perfil global crediticio de primer nivel, impactando de forma positiva la calidad del portafolio de activos, una movilización adecuada de recursos y la participación de nuevos jugadores internacionales.



Para esto, las operaciones que se estructuren bajo la línea que provee la FDN contarán con respaldo de entidades multilaterales y financieras con alta calificación.