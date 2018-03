Extranjeros, la esperanza para financiar las vías 4G

Archivo particular

El desincentivo de la banca nacional para financiar las vías de cuarta generación llevó a que el Gobierno sacara una última carta bajo la manga.



La esperanza ahora está en el capital extranjero, para que instituciones no colombianas financien estos megaproyectos, que a parte de exigir un fuerte músculo financiero, requiere garantías para dichos actores.



De hecho, así quedó expresado en un documento de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), titulado como ‘Política tendiente a facilitar mayor participación de inversionistas extranjeros’.



Allí, señala que “se hace necesario precisar unos criterios suficientemente objetivos y razonables para calificar a un prestamista como aceptable y, en consecuencia, salvaguardar la viabilidad de los proyectos de infraestructura 4G, con el propósito de atraer capitales privados foráneos”.



De hecho, la idea de la ANI sería incluir tres puntos en los contratos de concesión de las vías 4G, con el fin de abrir la puerta para que extranjeros aterricen en la financiación de estas iniciativas. Así las cosas, se incluirían sociedades subsidiarias, subordinadas o controladas por una entidad financiera del exterior, además de inversionistas institucionales extranjeros, tales como fondos de pensiones, aseguradoras o fondos mutuos de inversión.



Sobre estos últimos, la entidad especifica que los interesados deben estar domiciliados en una jurisdicción reconocida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), acreditar directamente, o por su matriz, mínimo 1.000 millones de dólares en inversiones de infraestructura y contar con sistemas de evaluación y administración de riesgos.



En el documento también se incluye otra modalidad y aplica en caso de que “el concesionario haya optado por la financiación de los recursos de deuda a través de emisiones en el mercado de capitales”, señala el documento. En este punto, será considerada prestamista cualquier persona natural o jurídica que sea tenedora de títulos emitidos por el dueño de la concesión.



NUEVO PRODUCTO



Esta carta bajo la manga busca que los megaproyectos tengan continuidad, al igual que para combatir el freno que algunos bancos y entidades colombianas han hecho en la financiación de las asociaciones público - privadas (APP), ya sea porque no tienen más espacio para fondear o porque cayó su confianza en el sector.



En cualquier caso, a esta tarea también se está sumando la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), que está ultimando conversaciones con unas 5 o 6 entidades extranjeras, interesadas en utilizar la línea de fondeo en pesos, lanzada el año pasado.



Pero no es lo único. Clemente del Valle, presidente de la FDN, confirmó que están trabajando en un nuevo producto, con el fin de impulsar la llegada de capitales extranjeros al país.



“No puedo dar mayores detalles, pero la idea se trata de conformar una plataforma para impulsar conversiones, a través de un fondo grande de instituciones foráneas e inversionistas locales”, añade.



En este caso, la idea de la Financiera sería que, por medio de dicha plataforma, se participe en proyectos como inversionista tipo fondo, mas no como financiadores estratégicos. “Esto es importante hoy en día, ya que fondos internacionales han entrado al país y esta sería otra forma apoyar en capital para el avances de megaproyectos”, resalta Del Valle.



Esto producto sigue en trabajo en dicha corporación financiera, y la idea este primer trimestre, o a más tardar en el segundo quede listo, de modo que la reactivación de los cierres financieros pueda continuar en lo corrido del año.



Asimismo, según gremios del sector, la aprobación de la reforma a la ley de contratación pública sería otra salvación, para que 9 contratos de crédito tengan luz verde en el 2018. En lo que va corrido del año, ya se logró uno, que fue el del tercer carril de la vía Bogotá - Girardot.



FONDEO EN PESOS, CERCA DE MOVERSE NUEVAMENTE



En cuanto a línea de fondeo en pesos de la Financiera de Desarrollo Nacional, su presidente señala que “ya están listas 3 aprobaciones que suman casi 1 billón de pesos y tenemos por lo menos 5 o 6 instituciones que están estudiando la posibilidad de usarla”. Como balance, dice que va bien y eso es un avance importante, con resultados positivos. “Sobre todo porque hemos logrado apoyar un contrato de concesión y de crédito muy atractivo tanto para los inversionistas como para financiadores, y eso ha llevado a que internacionales miren con mucho interés la idea de participar”.



Sin embargo, agrega que ahora el reto será “conseguir las condiciones para que una vez fondeados los proyectos, los márgenes y condiciones hagan que se generen unas tasas atractivas”, afirma.



Para esto, Del Valle también señaló que están trabajando para mejorar su calificación internacional.